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Hong Kong'un en zengin adamından 128 milyon dolar bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 16:53 | Son Güncelleme

91 yaşındaki Ka-shing'in, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki gösteriler nedeniyle zarara uğrayan işletmelere 128 milyon dolar bağışta bulunduğu açıklandı

Hong Kong'un en zengin kişisi Li Ka-shing'in, bölgede dört aydır süren gösterilerden zarar gören işletmelere 128 milyon dolar hibe etti.

CNN Business'in haberine göre, sahip olduğu yardım kuruluşundan yapılan açıklamada, 91 yaşındaki Ka-shing'in, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki gösteriler nedeniyle zarara uğrayan işletmelere 128 milyon dolar bağışta bulunduğu belirtildi.

Bağışın, zor zamanlardan geçen küçük ve orta ölçekli şirketlere yardımın "öncülüğünü yapmasının" ümit edildiği kaydedilen açıklamada, "Küresel ekonomi durgunlaşıyor. Artı Hong Kong'un ekonomisi, eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya." ifadesi kullandı.

Hong Kong hükümeti de bölgedeki küçük şirketleri desteklemek için 255 milyon dolar tahsis edileceğini açıklamıştı.

Li Ka-shing ve Hong Kong'un diğer emlak zenginlerinin, bölgedeki protestolar nedeniyle Çin'in baskısıyla karşı karşıya olduğu savunuluyor. Resmi basında, bölgenin gayrimenkul komisyoncularını eleştiren ve artan ev fiyatlarından bu kişileri sorumlu tutan haberler çıkıyordu.

Şinhua'da geçen ay yayınlanan bir yorum haberinde, yükselen ev fiyatlarının, "Hong Kong'da toplumsal karışıklık hastalığının nedeni" olduğu iddiasında bulunulmuştu. Haberde, bölge yönetimine, toplumsal öfkeyi dindirmek için arazileri komisyonculardan geri alması ve daha uygun fiyatlı evler önermesi çağrısında bulunulmuştu.

- Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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