HABER

Hong Kong'un 'Şemsiye Devrimi' lideri gözaltında

30.08.2019 15:43 | Son Güncelleme

Hong Kong'da daha fazla demokrasi talebiyle düzenlenen gösterilerin önde gelen isimlerinden, "Şemsiye Devrimi" hareketinin lideri Joschua Wong gözaltına alındı.

Hong Kong'un 'Şemsiye Devrimi' lideri gözaltında

Hafta sonu planlanan gösteriler de iptal edildi.Hong Kong'da "daha fazla demokrasi ve özgürlük" talep edilen proteso hareketinin tanınmış aktivisiti ve "Şemsiye Devrimi" hareketinin öğrenci lideri Joschua Wong Cuma sabahı gözaltına alındı.

Hong Kong'da Haziran ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerin liderlerinden 22 yaşındaki Joschua Wong'ın gözaltına alındığı bildirildi. Joschua Wong'un Cuma sabahı tramvay durağına giderken sivil bir araca konularak gözaltına alındığı belirtiliyor.

Joschua Wong aynı zamanda 2014 yılında öğrencilerin renkli şemsiyeleri simge haline geldiği hükümet karşıtı eylemlerin de lideriydi. Joschua o dönemde eylemlerdeki rolü nedeniyle iki ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak iyi halden bir ay sonra tahliye edilmişti.

Joschua Wong'dan önce de bağımsızlık yanlısı yasaklı Hong Kong Ulusal Parti'nin lideri Andy Chan'ın da Japonya'ya gitmek üzereyken havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.

Gösteriler iptal

Hong Kong polisi Cumartesi günü için planlanan gösterilere de izin verilmediğini duyurdu. Protesto eylemlerinin organizatörü olan Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin (Civil Human Rights Front) yasağa itirazı reddedildi.

Organizatörlerden Bonnie Leung da Alman haber ajansı dpa'ya protesto eylemlerinin yasa dışı oldukları gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı. Bonnie, eylemlere katılacakların güvenliklerini garanti edemeyecekleri için Cumartesi günü eylem yapmayacaklarını söyledi.

İnternet haber portalı Hong Kong Free Press'e göre Andy Chan'e şiddet karışan eylemlerde yer almak ve güvenlik güçlerine saldırmak gibi suçlamalar yöneltidiği belirtiliyor.

Eylemciler Çin'in etkisinden kurtulmak istiyor

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel idari bölge statüsündeki Hong Kong, Pekin yönetimi aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin Çin makamlarına teslim edilmesini de kapsayan suçluların iadesine ilişkin yeni bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yoğun tepkilere neden olan tasarı, Haziran ayında başlayan kitlesel protesto gösterilerine yol açmıştı. Yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen protestolar devam etti.

Sivil İnsan Hakları Cephesi, Hong Kong'da bir milyona yakın kişinin protestolara katılmasını sağladı. Eylemciler, Pekin yönetiminin Hong Kong üzerindeki etkisinin arttığını savunuyor. Hong Kong'un daha özgür olmasını talep eden eylemciler, aynı zamanda Haziran'dan bu yana polisin eylemcilere uyguladığı şiddetin soruşturulmasını da istiyor.

AFP, dpa, GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
İnternet Bağımlılığına Karşı Ailelerin Sorumluluğu Büyükİnternet Bağımlılığına Karşı Ailelerin Sorumluluğu Büyük
Rusya'dan önemli ateşkes açıklamasıRusya'dan önemli ateşkes açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

Korkunç iddiayla ilgili açıklama! 'Hastanede öldürüp...'

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan önemli ateşkes açıklaması

Rusya'dan önemli ateşkes açıklaması

Öğrenci 5 yeni ada keşfetti, Rusya topraklarına kattı!

Öğrenci 5 yeni ada keşfetti, ülke topraklarına kattı!

Rusya’dan yüksek hassasiyetli seyir füzesi denemesi

Rusya’dan yüksek hassasiyetli seyir füzesi denemesi

Kriz yaratan gemi bu kez İskenderun'a yöneldi iddiası

Kriz yaratan gemi bu kez İskenderun'a yöneldi iddiası

Trump'dan kritik hamle! Uzay savaşları başlıyor

Trump'dan kritik hamle! Uzay savaşları başlıyor

Dev kasırga her an karaya vurabilir!

Dev kasırga her an karaya vurabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.