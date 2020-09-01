Hong Kong’un Toplu Corona Testleri Endişe Yarattı

Hong Kong’un başlattığı geniş çaplı Corona virüsü test kampanyasına 500 binden fazla kişi başvuruda bulundu. Ancak birçok Hong Konglu Çin’in maddi ve personel desteğiyle başlatılan kampanyaya şüpheyle yaklaşıyor. Kampanyaya temkinli yaklaşanlar, Çin’in desteğiyle yürütülen çalışmada Hong Konglular’dan DNA örnekleri toplanacağı endişesini taşıyor. Hong Kong yerel yönetim yetkilileri bu tür endişelerin yersiz olduğunu savunuyor. Hong Kong lideri Carrie Lam halka, toplu test kampanyasına tarafsız şekilde bakmaları çağrısında bulundu, muhalif tutum sergileyenlere de teste katılımı engelleme çabasına girmemeleri uyarısını yaptı. Lam, kampanyanın başarılı olabilmesi için katılımın en önemli etken olduğunu da hatırlattı. Nüfusu 7 milyon 500 bin olan Hong Kong, bugüne kadar 5 bine yakın vaka tespit edildiğini açıkladı. Virüs nedeniyle can kaybının ise en az 90 olduğu belirtiliyor. Yetkililer, test kampanyasına 5 milyon Hong Konglu’nun katılmasını bekliyor. Rusya’da vaka sayısı 1 milyonu geçti

Rusya’da son veriler, ülkedeki Corona virüsü vakalarının 1 milyonu aştığını ortaya koydu. Amerika dünya genelinde Corona virüsü pandemisinden en fazla etkilenen ülke konumunda kalmaya devam ederken, Brezilya ikinci, Hindistan ise üçüncü sırada bulunuyor. Tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu aşan ve can kaybı Rusya dördüncü sıraya yükseldi. Virüs nedeniyle 17 bin kişinin yaşamını yitirdiği Rusya’da 815 binden fazla kişininse iyileştiği belirtiliyor. Uzmanlar dünya genelinde kayıtlara geçen rakamların, sınırlı test sayısı, belirti göstermeyen vakalar ve bazı hükümetlerin şeffaf olmaması nedeniyle pandeminin ulaştığı gerçek boyutun doğru yansıtılmadığı görüşünde. Salı günü itibariyle birçok bölgede kısıtlamaların kaldırıldığı Rusya’da, ilk Corona virüsü aşısı geçen ay yetkililerce onaylandı. Batılı uzmanların eleştirel yaklaştığı aşı ilk etapta yüzün altında sayıda kişide denenmişti. Rus yetkililer geçen hafta yaptıkları açıklamada, aşının 40 bin kişi üzerinde denenmesine başlandığını bildirdi.

Rus lider Vladimir Putin kızlarından birinin geçen ay aşı olduğunu açıklamıştı. WHO: “Hiçbir ülke pandemi bitmiş gibi davranamaz” Dünya çapında tespit edilen Corona virüsü enfeksiyonu vakaları 24 milyon 500 bini geçerken, can kaybı 850 bine yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da son veriler sonrasında “hiçbir ülke pandemi bitmiş gibi davranamaz” uyarısında bulundu. Pazartesi günü kurumun Cenevre’deki merkezinde sanal bir toplantıda gazetecilere konuşan Ghebreyesus ülke yönetimlerinin pandemi sırasında ekonomik faaliyetleri yeniden başlatma planları yaparken “salgının önüne geçme ve hayat kurtarma” çabalarında çok ciddi olmaları gerektiğini söyledi. Tüm ülkelerde stadyum ve gece kulübü gibi büyük mekanlarda toplanmaların yasaklanması, geniş çaplı test programlarının yürütülmesi ve temas takibi ve karantina kurallarının uygulanmasının kilit önem taşıdığına değinen Ghebreyesus ayrıca risk grubundaki bireylerin korunması, maske takma ve sosyal mesafeye uymanın da salgına karşı mücadelede elden bırakılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Amerika’ya eleştiri WHO yetkilileri Amerika Federal İlaç ve Gıda Dairesi’ni de eleştiriyor.

FDA Başkanı Stephen Hahn, insanlar üzerinde denenme aşaması sona ermeden potansiyel durumdaki bir aşıya “acil kullanım izni” vereceğini açıklamıştı. WHO Bilim Başkanı Soumya Swaminathan, bu tür bir kararın çok dikkatli alınması gerektiğini söyledi. WHO Sağlık Kriz Programı Başkanı Mike Ryan da bu tür bir kararda mutlaka etik standartların dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı. Ipsos ile Dünya Ekonomi Forumu’nun son anketine göre, katılımcıların yüzde 74’ü piyasaya sürülecek bir aşıyı yaptıracağını söyledi. Araştırma 27 ülkede 20 bin kişi üzerinde yapıldı. Çin’de bu oran yüzde 97. Avrupa’da milyonlarca öğrenci okullara geri döndü Avrupa’da Almanya, İskoçya ve İsveç’in ardından Fransa, Polonya ve Rusya’da da milyonlarca öğrenci Eylül ayı itibariyle okullara geri dönüyor. Salgına karşı önlemler altında eğitim yılına başlayan öğrencilerin birçoğunun çantalarında artık kitap ve defterlerin yanı sıra, maske ve dezenfektan da mevcut.