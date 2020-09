Hong Kong’un Toplu Corona Testleri Endişe Yarattı

Nüfusu 7 milyon 500 bin olan Hong Kong, bugüne kadar 5 bine yakın vaka tespit edildiğini açıkladı. Virüs nedeniyle can kaybının ise en az 90 olduğu belirtiliyor.

Rusya’da son veriler, ülkedeki Corona virüsü vakalarının 1 milyonu aştığını ortaya koydu. Amerika dünya genelinde Corona virüsü pandemisinden en fazla etkilenen ülke konumunda kalmaya devam ederken, Brezilya ikinci, Hindistan ise üçüncü sırada bulunuyor. Tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu aşan ve can kaybı Rusya dördüncü sıraya yükseldi.

Dünya çapında tespit edilen Corona virüsü enfeksiyonu vakaları 24 milyon 500 bini geçerken, can kaybı 850 bine yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da son veriler sonrasında “hiçbir ülke pandemi bitmiş gibi davranamaz” uyarısında bulundu.

WHO: “Hiçbir ülke pandemi bitmiş gibi davranamaz”

Amerika’ya eleştiri

WHO yetkilileri Amerika Federal İlaç ve Gıda Dairesi’ni de eleştiriyor.

FDA Başkanı Stephen Hahn, insanlar üzerinde denenme aşaması sona ermeden potansiyel durumdaki bir aşıya “acil kullanım izni” vereceğini açıklamıştı. WHO Bilim Başkanı Soumya Swaminathan, bu tür bir kararın çok dikkatli alınması gerektiğini söyledi. WHO Sağlık Kriz Programı Başkanı Mike Ryan da bu tür bir kararda mutlaka etik standartların dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Ipsos ile Dünya Ekonomi Forumu’nun son anketine göre, katılımcıların yüzde 74’ü piyasaya sürülecek bir aşıyı yaptıracağını söyledi. Araştırma 27 ülkede 20 bin kişi üzerinde yapıldı. Çin’de bu oran yüzde 97.

Avrupa’da milyonlarca öğrenci okullara geri döndü

Avrupa’da Almanya, İskoçya ve İsveç’in ardından Fransa, Polonya ve Rusya’da da milyonlarca öğrenci Eylül ayı itibariyle okullara geri dönüyor. Salgına karşı önlemler altında eğitim yılına başlayan öğrencilerin birçoğunun çantalarında artık kitap ve defterlerin yanı sıra, maske ve dezenfektan da mevcut.