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Honor 10X özellikleri ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2020 12:32 | Son Güncelleme

Huawei çatısı altında orta segmenti hedefine kestiren ve başarılı işlere imza atan Honor, çok yakında 5G destekli uygun fiyatlı telefonunu tanıtacak.

Honor 10X özellikleri ile karşımıza çıktı

Honor 10X olarak isimlendirilecek olan telefonun tüm özellikleri bugün ortaya çıktı. Tasarımı da açıkça görünen telefon, fiyatı beklenenden de uygun tutarsa çok ses getirecek gibi görünüyor.

HONOR 10X ÖZELLİKLERİ NELER?

Telefonda 6.63 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 20:9 en-boy oranında LCD ekran yer alacak. Gücünü 5G destekli 8 çekirdekli 2.3 GHz hızında çalışan Kirin 820 yonga setinden alacak olan telefon RAM konusunda bir hali fazla seçenek sunacak. Telefonun 4 GB / 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB / 256 GB dahili depolama birimi seçenekleri bulunacak.

Kamera konusunda üçlü kamera kurulumuna yer verecek olan firma bu modelde 40 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörlü arka kamera kullanacak. Ön tarafta ise 16 Megapiksellik kamera yer alacak.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ve 22.5W hızlı şarj destekli 4.200 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan bu modelin 300 doları aşmaması hatta 250 dolar bandında olması bekleniyor.

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