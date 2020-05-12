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Honor 10X ve X10 Pro sızıntıya uğradı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.05.2020 10:03 | Son Güncelleme

Honor X10 ve X10 Pro’nun özellikleri önceden belli oldu. Çin’in ünlü sosyal medya platformu Weibo bu tarz bilgilerin yayılması için yine tercih nedeni oldu.

Honor 10X ve X10 Pro sızıntıya uğradı

TENAA listelemesinden elde edilen bilgilere göre Honor X10  6,63 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlüğe sahip 90 Hz ekran yenileme hızına sahip LCD bir ekranla gelecek. TENAA’ya göre telefonun kamerası ön panelde değil de üst çerçevede gizli olacak. Yani Hono X10 16 MP çözünürlüğünde kızaklı bir kameraya ev sahipliği yapacak. Telefonda ekran içi parmak izi okuyucunun bulunmadığını parmak izi okuyucu panelin sağ tarafta yer alan güç tuşu üstünde olduğunu belirtelim.

HONOR X10 MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Arka gövdeye baktığımızda Honor X10 40 MP Sony IMX600y ana kamera ile karşımıza çıkıyor. Bu kameraya 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve  2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefonun Kirin 820 yonga setinden gücünü alacağını böylelikle 5G teknolojisini destekleyeceğini zaten önceden sızan bilgilerden biliyorduk. Ancak 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.1 dâhili depolama alanı bilgisi TENAA’da ortaya çıkan bilgilerden.

Honor X10 4.200 mAh değerinde bir batarya ile gelecek ve bu batarya 22,5 W hızlı şarj desteği sunacak. Telefonda kablosuz hızlı şarj desteği bulunmuyor. 6GB RAM/64GB depolama alanına sahip model 254 dolardan 6GB RAM/128GB depolama alanına sahip model 283 dolardan satılacak.

HONOR X10 PRO'NUN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ NELER?

X10 Pro’da ise aynı yonga seti kullanılacak ancak RAM seçeneği 8GB depolama seçeneği ise 128GB/256GB şeklinde olacak. Kamera kurulumunda da ufak değişiklikler mevcut. X10’da yer alan 3’lü kameraya ek olarak X10 Pro’da 2MP çözünürlüğünde makro lens bulunacak. Telefonun 8 GB + 128 GB modeli 339 dolardan satılırken 8 GB + 256 GB modeli 382 dolardan satılacak.

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