Honor 30 50MP kamera ile gelecek

Arka gövdede üçlü kamera kurulumu ve bir adet periskop modülünün bulunacağını belirtelim. Bu modülün hemen üstünde çift tonlu Led filaş yer alacak. Ana kamera çözünürlüğü 50MP olacak. Bu kameranın sensör genişliği muhtemelen P40’ta yer alan kamerayla aynı olacak 1/1.28.

İŞTE HONOR 30'UN İLK GÖRÜNTÜSÜ

Aşağıda görebileceğiniz resim dikdörtgen bir kamera kurulumu olacağını gösteriyor. Ayrıca telefonda, Octa PD’ye sahip olacak. Telefonun ikinci kamerası olan 12MP ultra geniş açılı kamera da binning’i destekleyecek ve ortaya çıkan pikseller daha da büyük olacak.(2.8µm) Son olarak, 8MP’lik bir kamera telefoto kamerası olacak ve 3x optik zoom desteği sunacak. Bir adet de derinlik sensörü bulunacak. Kamera modülünün hemen yanında ses tuşlarını görüyoruz. Telefonun güç tuşunun ses tuşları altında yer alacağını tahmin ediyoruz. Üst kısmında herhangi bir jak girişi gözükmüyor. Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan 30 serisinin tüm özelliklerine şahit olacağız.

Honor’un yeni telefonu Honor 30 görsellerde ortaya çıkana göre 30S’ye çok benzeyecek. 30S’de Honor 30’a çok benzeyen bir kamera kurulumuna sahip. Ancak bu telefonda kamera sensör boyutu daha küçük 64MP’lik bir kamera bulunuyor. Bunun dışında 3x optik zoom desteği sunacak bir adet kamera da. Telefon 40W hızlı şarj desteğine sahip olacak Honor 30 için de benzer bir özellik bekleniyor. Ancak Honor 30 için beklenen yonga seti 30S’te yer alan HiSlicon Kirin 820 yonga setinden daha etkileyici olacak. Telefonun 30 Mart 2020 tarihinde 30S ile aynı anda tanıtılacak mı bekleyip göreceğiz.

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