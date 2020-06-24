Honor 30 Lite hakkında yeni bilgiler paylaşıldı

MXW-AN00 model numaralı ürün, yine bu benchmark platformunda yer alan bilgilere göre Android 10 işletim sistemine sahip. Bunun yanında başka bilgiler de var.

MUHTEMEL HONOR 30 LİTE ÖZELLİKLERİ NELER?

Yine bu benchmark platformundaki bilgiler, Honor 30 Lite olduğu düşünülen telefonda 6GB RAM ve MediaTek’in MT6873 çipsetinin olduğunu da gösteriyor. Bu çipsetin bir diğer adı da Dimensity 800 ve kısa süre önce gelen bazı söylentilerde de 30 Lite’ın bu çipsete sahip olacağı belirtilmişti.

30 Lite hakkında daha önce sızdırılan ve kesin olmayan detayları da sizlerle paylaşmamız gerekirse…

6.5″ 90Hz FullHD+ ekrandan söz ediliyor. Ekran boyutu gerçekten büyük ve 90Hz ekran tazeleme değeri de yumuşak ve net görüntüler için güzel bir detay. Lakin FHD+ çözünürlük değeri, ekran boyutu ve tazemele değeriyle kıyaslandığında biraz düşük kalabilir.

Ürünün 4000mAh pile sahip olacağı ve bu pilin 22.5w hızlı şarj teknolojisi ile kısa sürede şarj edilebileceği de belirtilmiş.

GELELİM KAMERA TARAFINA

Ürünün arka tarafında 48+8+2MP’den oluşan üçlü kamera sisteminin, ön tarafında da 16MP selfie kamera sisteminin olacağı konuşuluyor.

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