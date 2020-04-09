Honor 30S satış rekorları kırdı

Neredeyse bütün akıllı telefon şirketlerinin Uzak Doğu kaynaklı olması nedeniyle Çin büyük bir öneme sahipti. Dünyanın en hızlı toparlanan ülkelerinden oldu ve böylece akıllı telefon satışlarına odaklanabildi. Bundan en çok yararlanan hiç şüphesiz Honor 30S oldu. Şirket tek seferde 40 bin ürün satmayı başardı.

1 SANİYEDE BİNLERCESİ SATILDI

Honor tarafından yapılan açıklamada şirketin bu yeni akıllı telefon modelinin sadece 1 saniye içerisinde 40 bin satıldığını söyledi. Bu gerçekten de büyük bir satış rekoru.

HONOR 30S ÖZELLİKLERİ

5G desteğinin yer aldığı Kirin 820 yonga setine sahip Honor 30S uygun bir fiyata veriliyordu. Tüm bunlara ek olarak 6.5 inçlik IPS ekranı ve 64MP’lik ana kameranın bulunduğu 4’lü ana kamera modülü yer alıyordu. Bu modelde; 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip olanı 2300TL, 256GB versiyonu ise 2600 TL idi.

Bu fiyatlar elbette Türkiye’de eklenecek vergilerle çok daha fazla artacaktır. Son olarak şirketin bu başarısını daha da artırabileceğini söyleyerek haberi kapatalım. Sizce Honor diğer akıllı telefon şirketlerine göre daha hızlı toparlanabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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