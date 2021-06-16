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Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE'den oluşan Honor 50 serisi tanıtıldı!

16.06.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor 50 serisi Çin'de resmen duyuruldu. Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE'den oluşan aile, küresel olarak Google servislerini destekleyecek. Ayrıca, Honor 50 Türkiye'de de satışa sunulacak. İşte Honor 50 serisindeki Android akıllı telefonların özellikleri ve fiyatları.

Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE'den oluşan Honor 50 serisi tanıtıldı!

Huawei, ABD'nin uyguladığı ambargolar nedeniyle Honor alt markasını geçen yıl sattı ve bu, bağımsız bir marka haline gelen Honor'un Huawei'nin ambargodan dolayı anlaşma yapamadığı bir dizi şirketle anlaşmasına izin verdi. Şimdi ise Honor, küresel olarak Google servislerini destekleyeceğini söylediği Honor 50 serisini duyurdu.

İŞTE GOOGLE DESTEKLİ HONOR 50'NİN ÖZELLİKLERİ

Honor 50 ailesi, daha önce de söylediğimiz gibi Honor 50, 50 Pro ve 50 SE'den oluşuyor. Dilerseniz Honor 50'nin özelliklerini paylaşarak başlayalım.

Honor 50 özellikleri

Standart model, Snapdragon 778G işlemcisini kullanıyor ve 6.57 inçlik FHD+ OLED ekran ile geliyor. Arka tarafta 108 MP (f/1.9) ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Ön tarafta 32 MP'lik selfie kamerası var. Telefon, 66W kablolu şarj ile 4.300 mAh'lik pilini 45 dakikada doldurabiliyor.

HONOR 50 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ STANDART MODELDEN DAHA İYİ

Ailenin yıldızı olan Honor 50 Pro, Snapdragon 778G işlemci ile geliyor ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.72 inçlik FHD+ kavisli OLED ekran sunuyor.

Honor 50 Pro özellikleri

4.000 mAh pile sahip telefon telefon, tam 100W kablolu şarj desteği ile 25 dakikada tam şarj vaadinde bulunuyor. Ön tarafında 32 MP + 12 MP geniş açılı kameraya ev sahipliği yapan Honor 50 Pro, arka tarafında 100 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera ile dikkat çekiyor.

HONOR 50 SE'NİN ÖZELLİKLERİ ARASINDA NELER VAR?

Honor 50 SE, daha ucuz bir fiyat segmentini hedefleyen bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Telefon 6.78 inçlik FHD+ LTPS LCD panel kullanıyor. MediaTek Dimensity 900 5G yonga setinden güç alan Honor 50 SE, 66W kablolu şarj destekli 4.000 mAh pil ile geliyor.

Honor 50 SE özellikleri

16 MP değerinde bir selfie kameraya yer veren telefon, arka tarafında 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera barındırıyor. Honor 50 SE diğer modellerin aksine parmak izini ekranının altında değil, yan çerçevesinde taşıyor.

Honor'un odağı akıllı telefonlarHonor'un odağı akıllı telefonlar

HONOR 50 SERİSİNİN FİYATI

Honor 50 serisi, şimdilik sadece Çin'de piyasaya sürülüyor. Honor 50, Honor'un paylaştığı kadarıyla Türkiye'ye de gelecek.

Honor 50 Türkiye

Telefonların fiyatları ise şu şekilde:

Honor 50'nin fiyatı

Honor 50 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 2,699 yuan (yaklaşık 422 dolar)
Honor 50 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 2,999 yuan (yaklaşık 469 dolar)
Honor 50 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 3,399 yuan (yaklaşık 531 dolar)

Honor 50 Pro'nun fiyatı

Honor 50 Pro 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 3,699 yuan (yaklaşık 578 dolar)
Honor 50 Pro 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 3,999 yuan (yaklaşık 625 dolar)

Honor 50 SE'nin fiyatı

Honor 50 SE 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 2,399 yuan (yaklaşık 375 dolar)
Honor 50 SE 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 2,999 yuan (yaklaşık 468 dolar)

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