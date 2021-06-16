Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE'den oluşan Honor 50 serisi tanıtıldı!

Huawei, ABD'nin uyguladığı ambargolar nedeniyle Honor alt markasını geçen yıl sattı ve bu, bağımsız bir marka haline gelen Honor'un Huawei'nin ambargodan dolayı anlaşma yapamadığı bir dizi şirketle anlaşmasına izin verdi. Şimdi ise Honor, küresel olarak Google servislerini destekleyeceğini söylediği Honor 50 serisini duyurdu.

İŞTE GOOGLE DESTEKLİ HONOR 50'NİN ÖZELLİKLERİ

Honor 50 ailesi, daha önce de söylediğimiz gibi Honor 50, 50 Pro ve 50 SE'den oluşuyor. Dilerseniz Honor 50'nin özelliklerini paylaşarak başlayalım.

Standart model, Snapdragon 778G işlemcisini kullanıyor ve 6.57 inçlik FHD+ OLED ekran ile geliyor. Arka tarafta 108 MP (f/1.9) ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Ön tarafta 32 MP'lik selfie kamerası var. Telefon, 66W kablolu şarj ile 4.300 mAh'lik pilini 45 dakikada doldurabiliyor.

HONOR 50 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ STANDART MODELDEN DAHA İYİ

Ailenin yıldızı olan Honor 50 Pro, Snapdragon 778G işlemci ile geliyor ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.72 inçlik FHD+ kavisli OLED ekran sunuyor.

4.000 mAh pile sahip telefon telefon, tam 100W kablolu şarj desteği ile 25 dakikada tam şarj vaadinde bulunuyor. Ön tarafında 32 MP + 12 MP geniş açılı kameraya ev sahipliği yapan Honor 50 Pro, arka tarafında 100 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera ile dikkat çekiyor.