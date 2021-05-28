Son haberlere göre, Çinli üretici, Honor şu anda en son amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Honor 50 serisinin bu yılın ilk yarısında gelmesi planlanıyor. Ancak, bu cihazın Haziran ayı başlarında piyasaya sürüleceğine dair söylentiler var. Bu seriyle ilgili en son bilgiler, hızlı şarj kapasitesiyle ilgili.

Cihazlardan biri veya ikisi, geçmiş bir sertifikasyonla zaten açıklandığı gibi 100W hızlı kablolu şarj alacak ve bugün 100W şarj cihazı, aşağıda görebileceğiniz üzere sızdırıldı.

HEPSİ KULLANMAYABİLİR

Muhtemelen sadece Honor 50 Pro+ bu özel şarj cihazını kullanacak, diğer iki model ise 66W ile sınırlı olacak. 50 ve 50 Pro’nun da aynı yonga setini, yani yakın zamanda tanıtılan Snapdragon 778G’yi kullandığı söylenirken, 50 Pro+, Qualcomm Snapdragon 888 ile birlikte gelecek. En azından bu şekilde olması tahmin ediliyor, çünkü Honor artık bağımsız bir şirket. Şirket, Huawei’den ayrıldıktan sonra (ABD hükümeti tarafından hala yasaklanmış durumda) Google hizmetlerini tekrar kullanabilecek.

Çin’den iyi bilinen ve genellikle güvenilir bir sızıntı, bu 100W şarj cihazının isteğe bağlı bir aksesuar değil de cihazla birlikte kutuda olacağını iddia ediyor. Görünüşe göre Honor, Apple ve Samsung’un şarj cihazlarını kutudan kaldırmasından ‘ilham almaya’ henüz hazır değil.

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