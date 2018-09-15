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Honor, 5G’ye geçişe öncülük ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.09.2018 15:39 | Son Güncelleme

5G’ye geçişe öncülük eden şirketler arasında yer alan Honor, ilk 5G telefonunu 2019’da satışa sunacak. Böylece telefon dünyasındaki etkisini daha da arttıracak.

Honor, 5G’ye geçişe öncülük ediyor

Bildiğiniz gibi dünyanın birçok yerinde önümüzdeki yıldan itibaren 5G şebekelere geçilecek. Bu yüzden telefon üreticileri de bu değişime hazırlanıyor. Neredeyse tüm büyük telefon markaları 5G destekli ilk telefonlarını hazırlıyor. 5G’ye geçiş için hazırlanan bu şirketlerden biri de Çinli teknoloji devi Huawei.

Huawei’nin alt markası olan Honor, 5G destekli bir akıllı telefon satışa çıkaran ilk şirketlerden biri olmayı planlıyor. Hong Kong’ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan şirket başkanı George Zhao, 5G destekli ilk telefonlarını 2019’da piyasaya süreceklerini açıkladı. 5G destekli bu telefonlarda şirketin kendi geliştirdiği Balong 5000 modemler kullanılacak.

5G konusunda öncü firmalar arasında yer alan Honor, bu sayede en büyük akıllı telefon markaları arasına girmeyi amaçlıyor. 2020 yılında en büyük 5 telefon markası arasına girmeyi hedefleyen şirket, 2022 yılında ise ilk üç arasında yer almayı amaçlıyor.

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Honor akıllı telefon

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