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Honor 8X, 5 Eylül’de tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2018 09:43 | Son Güncelleme

Huawei, Weibo’dan yaptığı paylaşımla Honor 8X’in tanıtılacağı tarihi resmen açıkladı. Ayrıca telefonun iki farklı versiyonla geleceği de kesinlik kazandı.

Honor 8X, 5 Eylül’de tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Huawei’nin alt markası Honor çok yakında yeni bir akıllı telefon satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Honor 8X adını taşıyan telefon son günlerde çeşitli sızıntılar ve söylentilerle karşımıza çıkmıştı. Honor bugüne kadar telefon hakkında resmi bir açıklama yapmamıştı ama sonunda suskunluğunu bozdu.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’dan paylaşımda bulunan Honor, 8X’in tanıtım tarihin açıkladı. Bu açıklamayla birlikte 8X’in 5 Eylül’de tanıtılacağı resmiyet kazanmış oldu.

Honor bununla da kalmadı ve yeni telefonunun iki farklı versiyonla satışa sunulacağı açıkladı. Bu iki model 8X ve 8X Max olacak. Adından da anlaşılacağı gibi 8X Max daha büyük ekranla gelecek.

8X ve 8X Max’in Honor Note 10’a daha bütçe dostu bir alternatif arayanlar için ideal seçenekler olması bekleniyor.

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Huawei Weibo Honor 8X

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