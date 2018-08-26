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Honor 8X çıkış tarihi belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.08.2018 07:12 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji firması Honor'ın yeni akıllı telefonu Honor 8X'in çıkış tarihi belli oldu.

Honor 8X çıkış tarihi belli oldu!

Huawei'nin alt markası olan Honor'ın yeni akıllı telefonu Honor 8X ile ilgili birçok bilgi belli oldu. Yeni amiral gemisi modelle ilgili resmi bir açıklama yapılmış olmasa da basın mensuplarına gönderilen davetiyelerde Honor 8X modelinin ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı. Buna göre Honor, bir değil iki telefon tanıtacak.

Honor 8X çıkış tarihi belli oldu

Basına gönderilen davetiyelerde Honor 8X modelinin 5 Eylül 2018 tarihinde tanıtılacağı belirtiliyor. Ayrıca gönderilen davetiye yer alan bilgilere göre Honor 8X ile beraber daha büyük ekranlı bir diğer model Honor 8X Max da tanıtalacak.
Honor 8X ve 8X Max'ın bugüne kadar belli olan özellikleri neler?

Telefonların Android 8.1 Oreo ile birlikte gelmesi bekleniyor. Honor 8X Max FHD+ (1080 x 2244 piksel) çözünürlüğe sahip 7.12 inçlik devasa bir ekrana sahip olarak geleceği düşünülüyor.

Kesin olmamakla beraber telefonda Huawei'nin geliştirdiği ve son aylarda birçok amiral gemisi modelde kullandığı Kirin 970 işlemci olması bekleniyor.

TENAA’da yayınlanan bilgilere göre, Honor 8X Max, arkada çift kameraya (16 MP + 2 MP), önde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olacak. Ayrıca yine bu modelde, 4.900 mAh’lik bir batarya yer alacak. Honor 8X ve 8X Max'te parmak izi sensörü, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alması bekleniyor.

Ailenin küçük ekranlı modeli olması beklenen Honor 8X'in ekran boyutu ile ilgili bir bilgi yer almıyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Honor Honor 8X

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