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Honor 8X çok yakında tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

Çok yakında resmen tanıtılması beklenen Honor 8X için bir tanıtım afişi paylaşıldı. Kısa süre önce TENAA’da görülen telefon 7.12 inçlik ekranı ile dikkat çekiyor.

Honor 8X çok yakında tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Huawei’nin Honor serisinden yeni bir akıllı telefon çıkaracağı bir süredir konuşuluyor. Çinli telefon üreticisi bugün Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla bu söylentileri doğruladı. Şirketin paylaştığı görüntü, Honor 8X’in çok yakında tanıtılacağını gösterdi.

Huawei tarafından paylaşılan bu görüntüde telefonun teknik özellikleri veya tasarımı hakkında pek bir detay bulunmuyor. Ancak görüntüde 8X’in buzu parçalarken görülmesi, telefonda Honor Note 10’dakine benzer bir soğutma sistemi kullanılacağını düşündürüyor.

Huawei yeni telefonunu henüz resmen tanıtmadı. Ancak kısa süre önce ARE-AL00 model numaralı bir telefon TENAA’dan sertifika alırken görüldü. Full HD+ çözünürlükte 7.12 inç ekrana sahip bu telefonun 8X olduğu tahmin ediliyor.

Telefonun Snapdragon 660 veya Snapdragon 636 yonga seti kullanacağı söyleniyor. Telefonun arka kamerası 16 + 5 megapiksel, selfie kamerası ise 8 megapiksel. 7.12 inçlik dev ekranı ile dikkat çeken 8X son dönemdeki modaya uyuyor ve göz damlası şeklinde çentikli ekranla geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Honor Honor 8X

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