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Honor 8X resmi olarak tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.10.2018 15:12 | Son Güncelleme

Merakla beklenen ve bazı özellikleri internete düşen Honor 8X resmi olarak tanıtıldı. İşte yeni akıllı telefonun özellikleri.

Honor 8X resmi olarak tanıtıldı

Huawei'nin alt markası olan Honor, Türkiye'de de resmi olarak faaliyet gösteriyor. Markanın yeni modeli olan Honor 8X bir süredir internete sızan bilgilerle ortaya çıkmıştı. Yeni akıllı telefon resmi olarak duyuruldu.
Yeni bomba Honor 8X resmi olarak tanıtıldı

Yeni akıllı telefon modelinin özelliklerine bakacak olursak karşımıza 6.5 inç büyüklüğünde ekranlı bir telefon çıkıyor. ekran gövde oranı yüzde 91 gibi yüksek bir değer olan telefonda anlaşıldığı üzere ince bir ekran var.

Çentikli bir tasarıma sahip olan modele güç veren işlemci ise Kirin 710. Bu orta seviye işlemciye sahip olan telefonda 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü bulunuyor. Telefonda bulunan GPU ise Mali G51. Seçimli olarak 4 ya da 6 GB RAM ile 64 ya da 128 GB depolama kapasiteleri ile satışa sunulacak olan telefonda microSD bellek yuvası da 256 GB'a kadar destek veriyor.

Kamera tarafına baktığımızda ise telefonda arka yüzde 20 + 2 Megapiksel dual kamera teknolojisinin yer aldığını görüyoruz. Ön yüzde ise 16 Megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Her iki kamera da saniyede 30 kare Full HD video kayıt edebiliyor. Honor 8X'te 3750 mAH gücünde bir pil yer alıyor. Telefonun arka yüzünde bir de parmak izi okuyucu yer alıyor.

Telefonun Avrupa fiyatı 220 euro olarak açıklandı. Honor 8X'in Türkiye fiyatının yaklaşık 2500-3000 TL bandında olmasını bekliyoruz.

Honor 8X özellikleri

6.5 inç 1080 x 2340 piksel
Yüzde 91 ekran/gövde oranı
19.5:9 ekran oranı
EMUI 8.2 arayüzü
Kirin 710 işlemci Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53)
Mali-G51 GPU
4 ya da 6 GB RAM
64 ya da 128 GB depolama
20 + 2 Megapiksel çözünürlüklü f/1,8 diyaframlı dual ana kamera
Full HD video kayıt
16 Megapiksel ön kamera
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Parmak izi okuyucu
3750 mAh pil

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Honor akıllı telefon

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