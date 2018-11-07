Honor 8X Türkiye fiyatı ile çok konuşulacak!

Türkiye’de yaptığı atılımlar ile büyük beğeni toplayan Huawei, son olarak Honor markasını da ülkemize resmi olarak getirmişti. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Honor 8X modelinin Türkiye’de sunulacağının açıklanmasından kısa bir süre sonra Honor bugün ülkemizde bir etkinlik daha düzenledi.

Honor’un etkinliğinde Honor 8X modelinin Türkiye fiyatı açıklandı. 6.5 inç büyüklüğünde Full HD ekran, Kirin 710 yonga seti ve 4 GB RAM ile gelen Honor 8X kamera konusunda da iddialı. Telefonun arka bölümünde 20 Megapiksel f/1.8 + 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön bölümde ise 20 Megapiksel f/2.0 diyaframlı lens bulunuyor.

Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkan Honor 8X Türkiye’de 2.299 TL’den satışa sunulacak. Lansmana özel olarak Honor 8X, Huawei AM61 Bluetooth kulaklık hediyeli olarak satılacak. 6 Kasım yani bugün online siparişe açılan Honor 8X, 15 Kasım 2018 tarihinde mağazalardaki yerini alacak.

Huawei AM61 Bluetooth kulaklık hediyesinin sadece online satışa özel olduğunu ve 200 adetle sınırlı olduğunu belirtelim.

Türkiye’de artan telefon fiyatlarını göz önünde bulundurduğumuzda; Honor 8X’in fiyatının oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz. Hem çift arka kamera hem de güçlü donanım ile gelen Honor 8X, telefon pazarına yeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor.

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