Genç ve trendy akıllı telefon markası Honor, amiral gemisi teknolojilerini en iyi fiyata sunmaya çalışmasıyla popüler bir teknoloji firması. Firma şimdi en yeni modeli Honor 8X'i, 6 Kasım tarihinde Türkiye’de piyasaya sürecek.

Minimalist tasarım felsefesi ve film üzerine çip (COF) teknolojisinden yararlanan akıllı telefon, yüzde 91 gövde ekran oranı bulunan, 6.5 inç FullView ekrana ve reflektif ayna tasarımı ile tasarlanmış 2.5D Aurora cam gövdeye sahip.

Yapay zeka destekli ön ve arka kameraları ile gelişmiş bir telefon olan Honor 8X, ince çerçevesi sayesinde 5.5 inç büyüklüğündeki bir telefon kasasına 6.5 inç ekranla oldukça şık bir deneyim sunuyor. Arka yüzü açıya göre renk değiştiren bir tasarıma sahip olan telefon, şıklıkla performansı bir arada arayanların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Honor 8X Türkiye’ye geliyor!

Telefonda bulunan yapay zeka yani AI sadece kamerada kullanılmıyor. Honor 8X’te metro veya asansör gibi yerlerden çıkışta 3 saniye içinde şebekeye bağlanma, gürültüyü engelleme gibi özellikler yapay zeka desteği ile sunuluyor.