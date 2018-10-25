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Honor 8X Türkiye’ye geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.10.2018 14:46 | Son Güncelleme

Akıllı telefon dünyasının genç ve trendy markası Honor’un fiyat performans telefonu Honor 8X, 6 Kasım’da Türkiye pazarına sunuluyor. İşte detaylar!

Honor 8X Türkiye’ye geliyor!

Genç ve trendy akıllı telefon markası Honor, amiral gemisi teknolojilerini en iyi fiyata sunmaya çalışmasıyla popüler bir teknoloji firması. Firma şimdi en yeni modeli Honor 8X'i, 6 Kasım tarihinde Türkiye’de piyasaya sürecek.

Minimalist tasarım felsefesi ve film üzerine çip (COF) teknolojisinden yararlanan akıllı telefon, yüzde 91 gövde ekran oranı bulunan, 6.5 inç FullView ekrana ve reflektif ayna tasarımı ile tasarlanmış 2.5D Aurora cam gövdeye sahip.

Yapay zeka destekli ön ve arka kameraları ile gelişmiş bir telefon olan Honor 8X, ince çerçevesi sayesinde 5.5 inç büyüklüğündeki bir telefon kasasına 6.5 inç ekranla oldukça şık bir deneyim sunuyor. Arka yüzü açıya göre renk değiştiren bir tasarıma sahip olan telefon, şıklıkla performansı bir arada arayanların beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Honor 8X Türkiye’ye geliyor!

Telefonda bulunan yapay zeka yani AI sadece kamerada kullanılmıyor. Honor 8X’te metro veya asansör gibi yerlerden çıkışta 3 saniye içinde şebekeye bağlanma, gürültüyü engelleme gibi özellikler yapay zeka desteği ile sunuluyor.

Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, Honor 8X modeli için şunları söyledi: ''Türk tüketicilerine en yeni Honor modelini getirmekten büyük heyecan duyuyoruz; “X” serisi, birçok atılım teknolojisiyle öne çıkan, Honor portföyündeki en önemli telefon serilerinden biri. Eminiz ki, müşterilerimiz de en son teknoloji ile sunulan, fütüristik tasarımlı Honor 8X’in sahip olduğu farklı teknolojiden çok etkilenecekler.''

Honor 8’in X teknik özellikleri

6.5 inç 2340 x 1080 piksel
% 91 ekran / kasa oranı
19.5:9 ekran oranı
Kirin 710 - 8 çekirdekli yonga seti (4*CortexA73+4*Cortex-A534*2.2GHz+4*1.7GHz)
4 GB RAM
64/128 GB Depolama
microSD bellek kartı yuvası
3750mAh batarya
20 MP f/1.8 + 2 MP f/2.4 ana kamera
16 MP f/2.0 öz çekim kamerası
Parmak izi sensörü
Yüz tanıma özelliği
802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2
Android 8 Oreo + EMUI 8.2

Peki ya siz yeni Honor 8X hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizi tatmin etmeyi başaran bir cihaz oldu mu?

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Honor 8X teknoloji

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