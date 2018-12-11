A101 Honor 9 Lite satacak! Hem de uygun fiyata!

A101 şimdi de bu hafta içerisinde Honor 9 Lite modelini çok uygun fiyata satmak için kolları sıvamış durumda. Peki, A101 Honor 9 Lite‘ı kaç TL’den satışa çıkaracak?

5.65 inç büyüklüğünde Full HD ekran ile gelen Honor 9 Lite, 18:9 oranında görüntüleme deneyimi sunuyor. 13 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka ve çift ön kamera kurulumu ile gelen telefon, 0.2 saniyede parmak izi okuyabiliyor.

Kirin 659 yonga seti ve 3 GB RAM‘den gücünü alan Honor 9 Lite, 3.000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. GPU Turbo özelliği ile yüksek oyun performansı sunan bu telefon kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkıyor.

A101 seçili mağazalarında 13 Aralık 2018 tarihinden itibaren Honor 9 Lite modelini 1.299 TL‘den satışa sunacak. Eğer yakın zamanda telefon almayı düşünüyorsanız, bu kampanyayı değerlendirmenizi öneriyoruz.

TP-Link Archer VR1200 inceleme



