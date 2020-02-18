Honor 9X Lite özellikleri ve fiyatı ile ortaya çıktı

Honor, Huawei ile birlikte 2020 Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC20) hazırlanıyordu. Fakat koronavirüs salgını, MWC20'ye katılacak diğer şirketleri vurduğu gibi Honor'ı da vurdu. Ancak Huawei ve Honor koronavirüs salgınından etkilenmediğini gösterdi ve 24 şubat'ta kendi sanal etkinliklerini yapacaklarını duyurdu. Bu etkinlikte Honor ve Huawei'nin akıllı telefonlarının tanıtılması bekleniyor. Bu telefonlardan birinin de bugün bir internet sitesinde görüntülenen Honor 9X Lite'ın da bulunması muhtemel.

İŞTE HONOR 9X LİTE'IN ÖZELLİKLERİ

Honor 9X Lite Pakistan'da bir satış mağazasının internet sitesinde görüntülendi. Sitede Honor 9X Lite'ın özellikler listesi de yer aldı. Bu listeye göre Honor 9X'in 'alt' versiyonu olacak olan Honor 9X Lite, 6,5 inç büyüklüğünde FullView bir ekrana sahip. Honor 9X Lite donanım tarafında ise Kirin 710 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemcinin yanında 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Honror 9X Lite'ın bataryası ise 3750 mAh gücünde.

Honor 9X Lite'ın özellikleri arasında kameraları dikkatimizi çekiyor. Honor 9X Lite'ın arka kameraları 48 MP ana kameradan ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor. 48 MP çözünürlüğünde bir kamera, Lite bir model için gayet güzel bir değer. Telefonun ön tarafında ise 16 MP değerinde bir ön kamera yer alıyor.

HONOR 9X LİTE FİYATI

Bunlar dışında Android 9.0 ve EMUI 9 ile kutusunda çıkacak olan Honor 9X Lite'ın Pakistanlı sitede fiyat bilgisine de yer verilmiş durumda. Buna göre Honor 9X Lite, 207 dolardan (yaklaşık 1250 TL) satışa çıkacak. Honor 9X Lite'ın 24 Şubat'ta internet üzerinden düzenlenecek canlı yayın lansmanında tanıtılması bekleniyor.



