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  4. Honor Band 5'in aynısı mı? Huawei Band 4 Pro detaylı incelemesi

Honor Band 5'in aynısı mı? Huawei Band 4 Pro detaylı incelemesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Uzun süredir Honor'un en son piyasaya sürdüğü akıllı bilekliği olan Band 5 modelini kullanıyoruz ve oldukça memnunuz.

Honor Band 5'in aynısı mı? Huawei Band 4 Pro detaylı incelemesi

Geçtiğimiz günlerde Huawei yeni bilekliği Band 4 Pro'yu gönderince doğal olarak Band 5'in pabucu dama atıldı.

Ancak bir çok özellik bakımından Honor Band 5 ile aynı özelliklere ve hatta menü tasarımına sahip olan bilekliğin ilk başlarda bizi biraz hayal kırıklığına uğrattığını söylemeliyiz.

Fakat kazın ayağı öyle değilmiş!

Huawei Band 4 Pro'nun ortaya koyduğu farkın aslında sahip olduğu temel özellikler değil; akıllı bilekliklerde nadiren bulunan GPS özelliğine sahip olması, malzeme kalitesi ve tasarım yönünden de dikkatleri üzerine çekmesi diyebiliriz.

Bu videomuzda, akıllı bileklikleri almalı mıyız ve akıllı saatlere iyi bir alternatif olabilirler mi
gibi soruları cevabını veriyoruz.

İyi seyirler!


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