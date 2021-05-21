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Honor Band 6 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

21.05.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor, yeni akıllı bilekliği Band 6'yı Türkiye'de satışa sundu. 1,47 inçlik AMOLED ekran ile gelen Honor Band 6, SpO2 takibi de yapabiliyor. İşte Honor Band 6'nın fiyatı ve özellikleri.

Honor Band 6 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Honor daha önce birçok kez söylediğimiz gibi akıllı saat ve akıllı bileklik de üretiyor. Geçtiğimiz aylarda resmen tanıtılan Honor Band 6 ise bunun son örneklerinden biri. "Akıllı saat özelliklerine sahip akıllı bir bileklik" olarak tarif edilen Band 6, şimdi Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunuldu.

HONOR BAND 6'NIN ÖZELLİKLERİ

Honor Band 6'nın fiyatına geçmeden önce, özelliklerinden bahsedelim. Akıllı bileklik, 1,47 inç AMOLED ekrana sahip. Bu ekran Honor'un aktardığına göre bir önceki nesle nazaran yüzde 148 daha geniş ekran alanı sunuyor. Kalp ritim takibi sunan ve herhangi bir durumda uyarıda bulunan Band 6, birbirinden farklı 10 egzersiz modunu da bünyesinde bulunduruyor. 50 metreye kadar su geçirmeyen akıllı bileklik, SpO2 takip özelliği ile kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Ayrıca uyku takibi özelliği de mevcut.

Honor Band 6 özellikleri

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Band 6'nın pil konusunda 14 güne kadar pil ömrü sunduğu aktarılıyor. Buna ek olarak bilekliğin 10 dakikalık şarj ile 3 günlük kullanım süresi sağladığı söyleniyor. Tabii Band 6, diğer birçok akıllı bileklik gibi bildirimleri ve gelen aramaları gösterebiliyor.

İŞTE HONOR BAND 6'NIN FİYATI

Honor Band 6'nın tavsiye edilen fiyatı 479 TL olarak belirlenmiş durumda. Meteor siyahı, kumtaşı grisi ve mercan pembesi renkleriyle gelen akıllı bileklik, online ve perakende mağazalar üzerinden satışa sunuluyor.

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Türkiye
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