Honor CEO'su George Zhao Google servisleri için umut verdi

Honor Huawei ile birbirine oldukça bağlı şirketlerdi. Redmi'nin Xiaomi'nin alt markası olması gibi, Honor da Huawei'nin alt markası olarak sınıflandırılıyordu. Ancak Huawei Honor'u resmen sattı. Bu durum, aynı zamanda Honor akıllı telefonlara tekrar Google uygulamalarının gelmesinin de yolunu açabilirdi. Birçok iddia kaynağı, Honor akıllı telefonların yakın bir zamanda Google uygulamalarını bünyesine ekleyeceğini söyledi. Şimdi ise Honor CEO'su George Zhao, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

GOOGLE İLE HONOR GÖRÜŞÜYOR

GSMArena'nın haberine göre George Zhao, şirketin Google ile tekrar ortaklık kurması için önünde hiçbir engel olmadığını söyledi. CEO Zhao, verdiği röportajda iki teknoloji firmasının zaten görüşmelerde olduğunu da belirtti. Yani çok yakın bir zamanda Google uygulamalarını tekrar Honor markalı telefonlarda görebiliriz.

HONOR DAHA ÖNCE 4 FİRMAYI DOĞRULAMIŞTI

Honor şimdiye kadar, Intel, AMD, Qualcomm ve MediaTek gibi şirketlerle ortaklık kuracağını doğruladı. Yakında bu firmaların arasına, Google'ın da eklenmesi muhtemel görünüyor. Ancak tüm bunlar, yakın zamanda piyasaya sürülen Honor V40'ın Google hizmetleriyle birlikte gelip gelmeyeceğini netleştirmiyor. Bu durumun da yakın bir gelecekte netleşmesi bekleniyor.

