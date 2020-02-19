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Honor duyurdu: İşte EMUI 10 güncellemesi alacak Honor akıllı telefonların listesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.02.2020 15:08 | Son Güncelleme

Honor Türkiye, EMUI 10 güncellemesi alacak Honor akıllı telefonları açıkladı. Huawei'nin alt markası olarak faaliyet gösteren Honor, yaptığı duyuru ile hangi Honor akıllı telefona, ne zaman EMUI 10 güncellemesi geleceğinin bilgisini resmen paylaştı. İşte EMUI 10 güncellemesinin geleceği Honor akıllı telefonlar ve güncelleme tarihleri

Honor duyurdu: İşte EMUI 10 güncellemesi alacak Honor akıllı telefonların listesi!

Honor kullanıcıları uzun bir zamandır EMUI 10 güncellemesini bekliyor. Huawei bir yandan EMUI 11 için çalışmalara başlamışken, Honor da çalışmalarını hızlıca tamamlayarak EMUI 10 güncellemesini bazı akıllı telefonlarına sunmaya başladı. Honor Türkiye ise 13 Şubat günü Honor 9X'e EMUI 10 güncellemesi vererek, EMUI 10 güncellemesinin Türkiye ayağına başlamıştı. Honor Türkiye, ülkemizdeki diğer Honor kullanıcılarının merakla beklediği Honor telefonlara '' EMUI 10 güncellemesi ne zaman gelecek?'' sorusuna bugün karşılık verdi ve EMUI 10 güncellemesi alacak Honor akıllı telefonların listesini paylaştı.

EMUI 10

HONOR EMUI 10 GÜNCELLEMESİNİ DAĞITMAYA BAŞLADI

Honor Türkiye'nin açıklamasına göre EMUI 10 güncellemesi içinde bulunduğumuz şubat ayı itibariyle dağıtılmaya başlanacak. Tüm Honor telefonların EMUI 10 güncellemesini alması ise mart ayını bulacak. Honor Türkiye'nin paylaştığı bilgilere bakılırsa Nisan ayına kalmadan tüm Honor telefonlar EMUI 10'a güncellenecek. Honor Türkiye EMUI 10 güncelleme takvimi ise şöyle:

EMUI 10 GÜNCELLEMESİ ALACAK HONOR AKILLI TELEFONLAR

  • Honor 10 Lite: 20 Şubat 2020
  • Honor 20 Lite: 20 Şubat 2020
  • Honor 9X: 25 Şubat 2020
  • Honor 20: 25 Şubat 2020

    EMUI 10 GÜNCELLEMESİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

    Honor Türkiye'nin paylaştığı takvim, eğer güncelleme dağıtım sürecinde herhangi bir sorun çıkmaz ise 25 Şubat'ta tamamlanacak gibi görünüyor. Güncellemelerin tamamlanması ile birlikte Honor kullanıcıları, EMUI 10'un getirdiği en önemli yeniliklerden biri olan karanlık modu kullanmaya başlayabilecek. Böylece özellikle AMOLED ekran sahip Honor 20 akıllı telefonlar, bataryadan ciddi tasarruf sağlayabilecek. Ayrıca EMUI 10'un %25.7 oranında daha performanslı çalışabildiğini de hesaba katınca Honor Türkiye kullanıcılarının güncellemeyi bu denli beklemesinin nedeni anlaşılıyor.

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