Honor duyurdu: İşte EMUI 10 güncellemesi alacak Honor akıllı telefonların listesi!

Honor kullanıcıları uzun bir zamandır EMUI 10 güncellemesini bekliyor. Huawei bir yandan EMUI 11 için çalışmalara başlamışken, Honor da çalışmalarını hızlıca tamamlayarak EMUI 10 güncellemesini bazı akıllı telefonlarına sunmaya başladı. Honor Türkiye ise 13 Şubat günü Honor 9X'e EMUI 10 güncellemesi vererek, EMUI 10 güncellemesinin Türkiye ayağına başlamıştı. Honor Türkiye, ülkemizdeki diğer Honor kullanıcılarının merakla beklediği Honor telefonlara '' EMUI 10 güncellemesi ne zaman gelecek?'' sorusuna bugün karşılık verdi ve EMUI 10 güncellemesi alacak Honor akıllı telefonların listesini paylaştı.

HONOR EMUI 10 GÜNCELLEMESİNİ DAĞITMAYA BAŞLADI

Honor Türkiye'nin açıklamasına göre EMUI 10 güncellemesi içinde bulunduğumuz şubat ayı itibariyle dağıtılmaya başlanacak. Tüm Honor telefonların EMUI 10 güncellemesini alması ise mart ayını bulacak. Honor Türkiye'nin paylaştığı bilgilere bakılırsa Nisan ayına kalmadan tüm Honor telefonlar EMUI 10'a güncellenecek. Honor Türkiye EMUI 10 güncelleme takvimi ise şöyle:

EMUI 10 GÜNCELLEMESİ ALACAK HONOR AKILLI TELEFONLAR