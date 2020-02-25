Honor için bir ilk: Honor MagicBook dizüstü bilgisayar duyuruldu! İşte özellikleri

Honor düzenlediği etkinlikte sadece Honor View 30 Pro ve Honor 9X Pro'yu duyurmadı. Bunların yanında deyim yerindeyse bizlere bir sürpriz yaptı ve marka tarihinde ilk kez PC kategorisindeki ürünü Honor MagicBook'un tanıtımını gerçekleştirdi.

HONOR MAGİCBOOK ÖZELLİKLERİ

Honor MagicBook 14 ve 1,6 inçlik iki farklı boyuta sahip. Bu ekran boyutu farkı Honor MagicBook'un ağırlığına da etki ediyor. Öyle ki Honor'un laptopları sırasıyla 1.38 kg ve 1.53 kg ağırlığında. %87'ye varan ekran/kasa oranına sahip olan Honor MagicBook'un ekranı, ani kırılmaları engellemek için 180 dereceye kadar açılabiliyor. Honor MagicBook'un güç tuşu aynı zamanda bir parmak izi okuyucusu olarak görev yapıyor. Bu sayede biyometrik güvenlik önlemi de sunan yeni nesil dizüstü bilgisayarların kamerası ise Huawei Matebook serisinde olduğu gibi klavyenin bir tuşu olarak, açılır kapanır bir biçimde konumlanıyor. Yeni Honor MagicBook'un tasarımını anlattık, biraz da Honor MagicBook'un donanımını anlatalım.

Honor MagicBook'un özellikleri arasında işlemci olarak AMD Ryzen 5 3500U yer alıyor. AMD Radeon Vega 8 ekran kartıyla desteklenen bu işlemciye 8GB RAM eşlik ediyor. 256GB / 512GB SSD depolama seçeneği de tüm bunların yanında kullanıcılara bir seçenek olarak sunuluyor. Bu donanımına rağmen Honor MagicBook, 10 saate kadar pil ömrü vadediyor. Üstelik bu denli yüksek pil ömrü sunan batarya USB Type-C girişinden şarj edilebiliyor ve 65W'lık şarj adaptörü sayesinde 30 dakikada %53'lük şarj sunabiliyor.

HONOR MAGİCBOOK ÇIKIŞ TARİHİ

Mistik Gümüş ve Uzay Grisi renk seçenekleriyle gelecek Honor MagicBook'un fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.



