Honor için bir ilk olan Magic V duyuruldu: Galaxy Z Fold3'e ve Find N'ye benziyor! İşte özellikleri ve fiyatı

Katlanabilir telefon Honor Magic V'nin adını ilk kez duymuyoruz. Honor, bundan günler önce Magic V'ye dair bazı görüntüler paylaşmış ve akıllı telefonu "Honor'un ilk katlanabilir amiral gemisi telefonu" olarak ifade etmişti. Aylar önce Huawei'den ayrılan şirket, bugün ise beklenen telefonu Honor Magic V'yi duyurdu.

İŞTE HONOR MAGIC V'NİN ÖZELLİKLERİ

Honor Magic V'nin özellikleri arasında 7,9 inç büyüklüğünde, 2272 x 1984 piksel çözünürlüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip katlanabilir bir ekran bulunuyor. Ayrıca telefonda, 2560 x 1080 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.45 inçlik bir ön ekran yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 1 ile desteklenen Magic V'in 12 GB RAM'i ise 256 GB/512 GB dahili depolama alanı ile eşleşiyor. 66W hızlı şarj destekli pil 4.750 mAh kapasitesinde.

Honor'un ilk katlanabilir telefonu, Android 12 tabanlı Magic UI 6.0 yazılımını çalıştırırken, ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve “Spectrum Enhanced Camera” olarak görev yapan üç adet 50 MP kameraya ev sahipliği yapıyor. Öte yandan, biri dış ekrana, diğeri ise içteki katlanabilir ekranda yer alan bir çift 42 MP ön kamera da mevcut.

HONOR MAGIC V'NİN FİYATI NE KADAR?

Honor Magic V'nin fiyatına gelelim. 256 GB depolama alanı sunan model için Magic V'nin fiyatı yaklaşık 1.569 dolardan başlıyor.

