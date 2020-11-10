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Honor için çok çarpıcı iddia! Huawei'nin alt markası satılıyor mu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.11.2020 15:11 | Son Güncelleme

Honor satılıyor iddiası gündeme bomba gibi düştü. Huawei'nin alt markası olan ve ülkemizde de faaliyet gösteren Honor'ın satışı için anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Honor için çok çarpıcı iddia! Huawei'nin alt markası satılıyor mu?

Honor akıllı telefonları, bilgisayarları, akıllı saatleri, akıllı bileklikleri ve akıllı aksesuarları ile sektörde bulunuyor. Fakat Honor, bu kez ürettiği bir ürünle değil, hakkında çıkan çarpıcı bir iddia ile gündeme geldi. Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin alt markası olan Honor'ı satacağına dair söylentiler bir süredir ayyuka çıkmıştı. Son çıkan haberlere göre ise Huawei, Honor'ın satılması için anlaşmaya varmak üzere.

HUAWEİ HONOR'I SATIYOR İDDİASI

Huawei, Reuters'ın haberine göre, Honor'ı Digital China Group ile Shenzhen şehir yönetiminin de yer aldığı bir konsorsiyuma satmayı planlıyor. Bu satış iddialara göre 100 milyar yuana, yaklaşık olarak 15.2 milyar dolara gerçekleşecek. Yakın kaynaklara bakılırsa ödeme nakit olarak yapılacak. Söz konusu anlaşmanın ise 15 Kasım Pazar günü duyurulma ihtimali var. Peki iddialar doğruysa Huawei Honor'u neden satıyor?

honor

Huawei'ye karşı uygulanan ABD yaptırımları firmanın birçok konuda sorunlar yaşamasına neden oldu. Ancak Huawei, AppGallery ve Huawei Mobile Services (HMS) gibi yazılımsal destekler ile yaptırımların verdiği zararı tolere etmeye çalıştı. Fakat bazı tedarik sorunları baş gösterdi. Kaynaklar ise Huawei'nin ABD yaptırımları nedeniyle yaşadığı o tedarik sorunları yüzünden Honor'ı satmaya karar verdiğini belirtiyor.

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HONOR ÜÇ YIL İÇİNDE HALKA AÇILACAK

Reuters’a konuşan kaynaklar, satıştan sonra Honor yönetim ekibinin çoğunun ve 7.000'den fazla çalışan işine devam edeceğini ve şirketin üç yıl içinde halka açılmayı planlandığını söyledi. Fakat bu noktada belirtmekte fayda var; Söz konusu satışa dair iddialar henüz Honor ve Huawei tarafından doğrulanmış değil.

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