Honor, karşımıza 5G destekli Honor 30 Lite modeli ile çıkacak

HONOR 30 LİTE 5G ÖZELLİKLERİ

6.5 inç büyüklüğünde 1080 × 2400 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli LCD ekran ile gelecek olan telefonda sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 800 yonga seti yer alacak. 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları ile gelecek olan telefonda 64 / 128 ve 256 GB dahili depolama birimi seçenekleri yer alacak.

Kamera konusunda ise telefon biraz mütevazi davranacak. Üçlü kamera kurulumu ile gelecek olan bu modelde 48 Megapiksel f/1.8 diyafram ana + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens f/2.4 diyafram + 2 Megapiksel 4cm makro lens f/2.4 diyaframlı kamera bulunacak.

Telefonun ön tarafında ise 16 Megapiksel f/2.0 diyaframlı kameraya yer verilecek. Kutusundan Android 10 işletim sistemi ve 22.5W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefon 2 Temmuz 2020 tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

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