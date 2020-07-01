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Honor, karşımıza 5G destekli Honor 30 Lite modeli ile çıkacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.07.2020 11:48 | Son Güncelleme

Huawei, yeni telefonlarını Honor çatısı altında tanıtmaya devam ediyor. MediaTek’in Dimensity yonga setleri sayesinde orta segmente de 5G gelmişti. Çinli firma, Honor 30 Lite modelinde kullandığı Dimensity yonga seti ile orta segmentteki elini güçlendirmek istiyor.

Honor, karşımıza 5G destekli Honor 30 Lite modeli ile çıkacak

HONOR 30 LİTE 5G ÖZELLİKLERİ

6.5 inç büyüklüğünde 1080 × 2400 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli LCD ekran ile gelecek olan telefonda sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 800 yonga seti yer alacak. 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları ile gelecek olan telefonda 64 / 128 ve 256 GB dahili depolama birimi seçenekleri yer alacak.

Kamera konusunda ise telefon biraz mütevazi davranacak. Üçlü kamera kurulumu ile gelecek olan bu modelde 48 Megapiksel f/1.8 diyafram ana + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens f/2.4 diyafram + 2 Megapiksel 4cm makro lens f/2.4 diyaframlı kamera bulunacak.

Telefonun ön tarafında ise 16 Megapiksel f/2.0 diyaframlı kameraya yer verilecek. Kutusundan Android 10 işletim sistemi ve 22.5W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefon 2 Temmuz 2020 tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

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