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Honor katlanabilir telefonlar için ilk radikal hamlesini yaptı

25.06.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarında yeni bir trendin startı verilmek üzere. Katlanabilir ekranlı telefonlar hayatımıza gireli yaklaşık 3 yıl olmasına arğmen birçok kişi bu ürünlere ulaşamadı. Honor işte bu durumu değiştirecek gibi görünüyor.

Honor katlanabilir telefonlar için ilk radikal hamlesini yaptı

Katlanabilir ekranlı telefonlar söz konusu olduğunda hem üretilen model sayısı kısıtlıydı, hem de fiyatlar kullanıcıların alabileceğinin çok üzerindeydi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu durum da değişmeye başladı. Zira son günlerde ayyuka çıkan Galaxy Fold 3’ün Fold 2’den hayli düşük bir etiketle geleceği söylentisi bu durumun en net göstergesi.

Tabi bundan da önemlisi katlanabilir ekranlı üretici sayısının artması. Piyasaya baktığınızda Huawei, Samsung ve Motorola haricinde katlanabilir ekranlı model satan marka olmadığını görüyorsunuz. Tabii ki tanıtılan bazı modeller oldu fakat bunlar da satışa çıkmadı. Fakat bu durum değişecek. Çünkü önümüzdeki günlerde üreticiler arasına Honor markası da katılacak.

HONOR'DAN PATENT ADIMI

Huawei’den ayrıldıktan sonra radikal adımlar atmaya başlayan Honor geçtiğimiz gün bazı isimlerin patentlerini aldı. Magic Flip, Magic Fold ve Magic Flex.

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Öyle görünüyor ki Honor tarafından üretilecek olan ilk katlanabilir ekranlı model bu isimlerden birisini taşıyacaktır. Elbette Honor’un hangi ismi tercih edeceği şimdilik pek bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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