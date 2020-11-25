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Honor Kirin hakkında radikal bir karar almış olabilir

25.11.2020 12:26 | Son Güncelleme:
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Honor Kirin hakkında radikal bir karar almış olabilir

Honor V40 modelinde artık Kirin yonga seti kullanılmayacak. En azından iddialar bu yönde. İşte detaylar.

ABD yaptırımları dolayısıyla Huawei’nin yazılım ve donanım cephesindeki durumu her ay daha karmaşık hale geliyor. Huawei bu süreçte, Honor bölümünü de satmıştı. Yakın tarihli bir rapora göre, satış işlemi sadece yasal bir değişiklikten daha fazlasını içeriyor. Rapordaki iddialara göre, bu satış işlemi sonrası Honor tarafından sevk edilen ürünler de etkilenecek. Digital Chat Station’a göre The Honor V40 Serisi, Kirin 9000 yonga setini kullanmayacak. MediaTek’in Dimensity 1000+ en makul alternatifi gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yıl, Honor, Kirin 990’ı içeren Honor V30 ve V30 Pro’yu tanıttı. Bu modellerde, HiSilicon’un 2019’un en iyi yongası kullanılmıştı. Bu yıl, HiSilicon Kirin yonga setlerinin TSMC tarafından üretilmemesi işleri karıştırdı.

HONOR V40 SERİSİ MEDİATEK İŞLEMCİ İLE GELEBİLİR

Yaklaşan Honor V40 için izlenecek en makul yol MediaTek’in rotası gibi görünüyor. Bazı haberlere göre, yeni amiral gemisi, amiral gemisi seviyesinde performansa sahip güçlü bir yonga seti olan Dimensity 1000+’ı seçecek. Ayrıca Qualcomm muadillerinden daha hesaplı ve kutudan çıkar çıkmaz 5G bağlantısı ile geliyor. MediaTek’in halihazırda ilk 6nm yonga seti olan MT6839 üzerinde çalıştığını, ancak Honor V40 sürümüne hazır olmayacağını belirtmek gerek.

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Söylentiler, Honor V40’ın Pro kardeşiyle birlikte aralık ortasında resmiyet kazanacağını belirtiyor. Daha önceki söylentiler Kirin 9000’in kullanıldığına işaret ediyordu, ancak bu planlar değişmiş görünüyor. Özellikle şimdi, bu söylentiler gelecek yılın Huawei P50 serisindeki Kirin 9000 varlığına işaret ediyor. Elbette şu anda her şey söylentilere dayanıyor. Honor V40 serisinin HarmonyOS ile resmiyet kazanması bekleniyor.

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