Honor Magic 2 böyle görünecek!

Geçtiğimiz günlerde Honor, 31 Ekim’de özel bir etkinlik düzenleyeceğini açıklamıştı. Çinli üretici tarafından düzenlenecek olan etkinlikte Honor Magic 2 ve Honor Watch modelleri tanıtılacak. En azından şimdiye kadar sızdırılan bilgiler bu yönde.

Huawei’nin yan kuruluşlarından biri olan Honor, son dönemin trendine ayak uydurarak yeni amiral gemisi modelini, uçtan uca ekran tasarımıyla teknoloji tutkunlarının beğenisine sunacak.

Honor’un yeni amiral gemisi modeli aynı Vivo Nex S ve Xiaomi Mi Mix 3’te olduğu gibi kızaklı bir yapıya sahip olacak. Böylece selfie kamerası üst kısımda açılarak, fotoğraf çekmenize imkan sağlayacak. Normal şartlarda ise telefon önden bakıldığında uçtan uca ekranlı tasarımıyla göz alacak.

Geçtiğimiz gün Honor Magic 2 için bazı yeni görseller sızdırıldı. Muhtemelen telefonun tanıtım etkinliğinde kullanılacak olan bu görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Sızdırılan görsellerden de rahat bir şekilde fark edileceği üzere Magic 2 uçtan uca ekranı ile göz alıcı bir tasarıma sahip. Telefonun arka kısmında ise P20 Pro’da olduğu gibi dikey olarak konumlandırılmış 3’lü ana kamera modülü yer alıyor.

Huawei’nin 7nm’lik yeni yonga seti Kirin 980’den güç alacak olan Honor Magic 2, ilk başta Çin’e özel olarak satışa sunulacak. Telefonun global pazara ne zaman gelecğei ise henüz netlik kazanmış değil.

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