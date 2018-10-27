Honor Magic 2 için gözler 31 Ekim’e çevrildi

Huawei’nin alt markası Honor, yeni modelleriyle ülkemizde ve dünya çapında ilgi toplamaya devam ediyor. Yaklaşık bir aydır ismi çeşitli sızıntılarla anılan Honor Magic 2 de bu telefonlardan birisi olacak. Daha önce defalarca kez sızdırılan modelin bugün de yeni render görselleri ortaya çıktı ve renk seçenekleri belli oldu.

Magic 2; gümüş, mavi ve pembe olmak üzere üç ayrı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun tasarımsal olarak özellikle arka taraftan Huawei P20 Pro‘yu andırdığını söyleyebiliriz. Üçlü kameranın dizilişi P20 Pro’nun tamamen aynısı. Öte yandan Magic 2’de P20 Pro’nun aksine çentik yer almıyor. Çinli şirket, bunun yerine, açılıp kapanabilen bir ön kamera tasarımına yer verecek.

Bahsettiğimiz üçlü kamera kurulumunun 16 + 16 + 24 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. Bunlardan bir tanesi ana kamera, bir tanesi siyah-beyaz sensör, bir tanesi de telefoto sensörü olacak.

Öte yandan ön tarafta da üçlü kamera sistemine yer verileceği düşünülüyor. Bunlar da 16+2+2 MP çözünürlüğünde olacaklar ve ana kameranın dışında, derinlik için (2 MP) ve yüz tanıma için (2 MP) infrared kamera yer alacak.

Akıllı telefonun diğer özellikleri ise 6.4 inç Full HD+ AMOLED ekran, Kirin 980 yongaseti, 8 GB RAM ve 3400 mAh bataryadan oluşacak. Tanıtım tarihi 31 Ekim olan Magic 2’nin ülkemiz pazarına gelmesi de kuvvetle muhtemel.

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