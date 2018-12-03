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Honor Magic 2 Türkiye'ye gelmeyebilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.12.2018 17:11 | Son Güncelleme

Huawei'nin alt markasının kısa süre önce duyurduğu telefonu Honor Magic 2 Türkiye pazarında satışa sunulmayabilir.

Honor Magic 2 Türkiye'ye gelmeyebilir!

Telefonların gövde ekran oranı giderek artıyor. Neredeyse tam ekranlı telefonlara doğru ilerlediğimiz bugünlerde üreticiler farklı çözümler bulmaya çalışıyor. Bu yöntemlerden biri de kızak sistemi. Telefonun ön kamerası kızak sistemine entegre ederek gövde ekran oranını yükseltiyor. Honor Magic 2 kızaklı telefon çözümlerinden biri olarak geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Bu modelle ilgili kötü bir haber geldi.

Honor Magic 2 Türkiye'ye gelmeyebilir

Honor telefonları Nisan ayından bu yana resmi olarak ülkemizde satılıyor olsa da markanın her ürünü Türkiye'ye gelmiyor. Benzer bir durum Honor Magic 2 için de geçerli olacak gibi görünüyor. Telefon modeli ile ilgili açıklama yapan markanın yetkililerinden biri bu modelin Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulmayacağını belirtti. Yani Honor Magic 2 Çin dışında hiçbir ülkede satılmayacak. Haliyle bu açıklama telefonun Türkiye'ye de gelmeyeceği anlamına geliyor.

Her ne kadar şimdilik böyle bir açıklama yapılmış olsa da bu karar ilerde değişebilir. Yani kesin bir açıklama olarak bakmamak gerekiyor. Donanım anlamında da gelişmiş özellikler sunan Honor Magic 2, Türkiye pazarında satılsa oldukça ilgi görebilecek bir model.

Yurtdışı fiyatları donanım özelliklerine göre 545 ve 831 dolar arasında değişen telefon, 6.39 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran, Kirin 980 işlemci, 16 + 16 + 24 Megapiksel çözünürlüklü üçlü ana kamera, 16 +2 +2 Megapiksel çözünürlüklü üçlü ön kamera olmak üzere toplamda 6 kameraya sahip.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Honor Magic 2 Türkiye Huawei

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