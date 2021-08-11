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Honor Magic 3, bu kez kamera özellikleriyle karşımıza çıktı

11.08.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor Magic 3'ün duyuru tarihine günler kala, telefonun arka kamera tasarımını daha detaylı görebildik. Honor Magic 3, kullanıcıları memnun edecek bir performans sergileyecek gibi görünüyor.

Honor Magic 3, bu kez kamera özellikleriyle karşımıza çıktı

Cihazın daha önce sızan görüntüleri sayesinde beş kamera kurulumuna sahip olacağını zaten biliyorduk. Ancak şimdi kamera kurulumun dairesel olacağı netleşmiş oldu. Ayrıca periskop kamerasını ve dijital zoom çıkışını gösteren 100x yakınlaştırma detayları da ortaya çıktı.

DAYANIKLILIK VİDEOSUNDA GÖRÜLMÜŞTÜ

İlgili başka bir haberde Magic 3, su geçirmez yapısını sergileyen bir dayanıklılık videosunda kendini göstermişti. Cihaz, bir dizi suya daldırma testinden, çeşitli yüzeylere düşmeden ve çizik testlerinden de geçti. Telefonun soğutma sisteminin de ısıyı oldukça etkili bir şekilde dağıttığı gösterildi.

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Her açıdan baktığımızda Honor Magic 3 kullanıcılarını memnun edecek bir performans sergiliyor diyebiliriz. Honor, Huawei’den ayrılmasının ardından geçirdiği zor günleri geride bırakmışa benziyor. Şirket, geçen yıl Huawei’nin maruz kaldığı ABD kısıtlamalarından kurtulmak için bağımsız hale gelmişti.

Ancak şirketin başı ABD ambargolarından tam olarak kurtulmuşa benzemiyor. Magic 3, Huawei Mate 40 tarzında bir tasarıma sahip olacak. Şirket cihazın adından söz ettirdiği kadar piyasaya sürüldüğü dönemde de başarı elde edebilecek mi bekleyip göreceğiz.

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akıllı telefon
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