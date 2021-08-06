Honor Magic 3 şimdi de AnTuTu’da göründü

AnTuTu listesine göre 12GB LPDDR5 RAM ile birkaç özellik daha belli oldu. Honor, Huawei’den ayrıldıktan sonra kendi yolunu sağlam bir şekilde çizdi diyebiliriz. Şirket şimdi merakla beklenen cihaz üzerinde çalışıyor. Bugün ortaya çıkan verilere göre, Honor Magic 3 yerleşik 512 GB UFS 3.1 depolama alanına sahip olacak. Ayrıca telefonun ekranının 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı da ortaya çıktı. Ancak panelin türü, çözünürlüğü veya köşegeni hakkında henüz bir bilgi yok.

İŞTE MAGIC 3'ÜN ALDIĞI PUAN

Performanstan bahsetmişken Magic 3, AnTuTu’nun testinde 749.223 puan aldı. Bu puan Snapdragon 888 destekli akıllı telefonların testlerde elde ettiği puandan daha az diyebiliriz. Ayrıca Geekbench’te ortaya çıkan Honor Magic 3’ün ELZ-AN10 model koduna sahip olduğunu, AnTuTu’dan geçenin ise ELZ-AN20 model adını taşıdığını belirtmekte fayda var.

Honor, Magic 3’ün teknik özelliklerini henüz ayrıntılı olarak açıklamadı, ancak daha önce paylaşılan resmi tanıtımlar sayesinde, cihazın önde iki, arkada beş kamerayla geleceğini biliyoruz. Lansmana günler kala daha çok detay ortaya çıkacaktır.

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