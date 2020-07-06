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Honor Magic 3'ün ayak sesleri mi: Huawei'den gizemli telefon geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.07.2020 17:03 | Son Güncelleme

Huawei gizemli akıllı telefonuyla bir kez daha şaşırttı. Çin'in Facebook'u olarak adlandırılan Weibo'da görülen gizemli bir Huawei akıllı telefonunun fotoğrafı merakları artırmayı başardı. Peki paylaşılan fotoğrafta nasıl detaylar var?

Honor Magic 3'ün ayak sesleri mi: Huawei'den gizemli telefon geliyor!

Huawei, akıllı telefon sektöründe birçok model ile yer alıyor. Bu modellerin isimleri de birbirinden farklı. Son olarak Huawei P serisini yenileyen Huawei, orta seviye telefon seviyelerine de teker teker yeni modeller eklemeye başladı. Bu anlamda Honor da aynı şekilde Huawei gibi hareket ediyor. Huawei veya Honor'dan beklentiler ise Honor Magic serisine Honor Magic 3 adında yeni bir akıllı telefon eklemesindan yana. Weibo'da yapılan bir sızıntıya bakılırsa Honor beklenenden fazlasını yapacak gibi.

İŞTE HUAWEİ'NİN GİZEMLİ TELEFONU

Weibo'da akıllı telefonlar hakkında güvenilir bir kaynak, Huawei'nin yeni akıllı telefona ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf paylaştı. Söz konusu fotoğrafta ise akıllı telefonun sadece kameraları görülebiliyor. Bu kamera detaylarına baktığımızda ise bizi dörtlü bir kamera karşılıyor. Bu kameralardan ilki 48 MP çözünürlüğünde. Bunu da kamerada bulunan imzadan anlayabiliyoruz. Bunun dışında ise telefonun özelliklerine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. En azından fotoğraf ile birlikte.

Honor 30 Lite

İŞLEMCİDE FARKLILIK VAR

Fotoğraf ile birlikte diyoruz çünkü bu telefon eğer Honor Magic 3 ise çeşitli sızıntı kaynaklarının Honor Magic 3 özelliklerine dair çeşitli tahminleri var. Bu tahminlerden ilki telefonun Honor X10 Max veya Honor 30 Lite gibi MediaTek Dimensity serisi bir işlemciyle değil, Huawei Kirin işlemciyle gelecek olması. Bu Huawei takipçileri için pek şaşırtıcı olmasa gerek.

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