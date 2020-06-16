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Honor Magic Earbuds kablosuz kulaklık Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.06.2020 14:10 | Son Güncelleme

Honor, Honor Magic Earbuds kablosuz kulaklığını yurt dışındaki satış macerasının ardından Türkiye'ye getirdi. Kablosuz kulaklığın Türkiye'ye giriş yapmasıyla birlikte Honor Magic Earbuds Türkiye fiyatı da belli oldu. İşte Honor Magic Earbuds'ın fiyatı ve özellikleri...

Honor Magic Earbuds kablosuz kulaklık Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Honor Magic Earbuds, Honor tarafından Mayıs ayı içerisinde çeşitli Avrupa ülkelerinde satışa sunulmuştu. Huawei çatısı altında faaliyet gösteren Honor'ın son model kablosuz kulaklığı olma özelliği taşıyan Honor Magic Earbuds, Avrupa'daki satış macerası sürerken ülkemize de uğramaya karar verdi.

HONOR MAGİC EARBUDS TÜRKİYE'YE GELDİ! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Honor Magic Earbuds'ın özellikleri arasında en dikkat çeken detay şüphesiz Hibrit Aktif Gürültü Engelleme özelliği. Bu özellik sayesinde 32 dB'e kadar gürültüleri engelleyebilen kulaklık, böylece dış ortamdan izole bir şekilde müzik keyfi sunmayı amaçlıyor. Telefon görüşmeleri ise kulaklığın mikrofonları sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Honor'ın aktardığı bilgilere göre dokunmatik tuşlara sahip olan Honor Magic EarBuds tek şarj ile 3,5 saata kadar, şarj kutusu ile birlikte 13 saate kadar müzik dinlemeye izin veriyor.

Honor Magic EarBuds kablosuz kulaklık Türkiye'de

HONOR MAGİC EARBUDS FİYATI NE KADAR?

Honor Magic Earbuds fiyatı Honor'ın açıklamalarına göre 799 TL olarak belirlendi. İnci beyazı ve mavi renk seçeneklerine sahip olan Huawei Magic Earbuds, bugün itibariyle çeşitli satış kanalları aracılığıyla satışa sunuldu.

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