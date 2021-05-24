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Honor onayladı: Google servisleri geri dönüyor!

24.05.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei ile yakın zamanda yollarını ayıran Honor, Google servislerini akıllı telefonlarına geri getirmeye hazırlanıyor. Honor'un Almanya Twitter hesabı, söz konusu hazırlığı doğrulamış durumda.

Honor onayladı: Google servisleri geri dönüyor!

Honor'un Huawei ile yollarını ayırdıktan sonra Google servislerini geri getirebileceği konusunda bazı iddialar vardı. Bu iddialar, Honor'un yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonu Honor 50 ile daha da güçlendi. Sonunda ise bu iddialar, gerçeğe dönüşmüş gibi görünüyor.

HONOR 50 GOOGLE SERVİSLERİ İLE GELİYOR

Honor Almanya, Twitter üzerinden Honor 50'nin Snapdragon 778G işlemcisini kullanacağını açıklayan bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma yanıt veren bir Twitter kullanıcısı, telefonun Google servisleri ile gelip gelmeyeceğini sordu. Honor'un resmi hesabı ise beklenen cevabı sonunda verdi.

Honor Google Servisleri

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BİR SÜRPRİZ DAHA OLABİLİR

Hesap, Honor 50'nin Google servisleri ile geleceğini onayladı. Ayrıca hesap, başka bir sürpriz olabileceğini de ima etti. Daha sonra söz konusu tweet'in silindiği görünse de pek çok kişi ekran görüntüsü almayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google Almanya
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