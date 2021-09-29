Honor Pad V7’yi tanıttı

Honor’ın yeni nesil tabletinde MediaTek tarafında geliştirilmiş olan Kompanio 900T yonga seti bulunuyor. Bu yonga setine 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Honor, 8GB RAM ve 256GB’lık depolama alanını da opsiyon olarak kullanıcılarına sunuyor.

HONOR PAD V7'NİN ÖZELLİKLERİ

Tabletin arka yüzünde 13MP’lik ana kamera yer alıyor. Ön yüzde ise 8MP’lik selfie kamerası mevcut. 7250 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir bataryadan güç alan tablet 22.5W’lık hızlı şarj desteğine de sahip.

FHD+ çözünürlüğünde 10.4 inçlik LCD ekranla gelen tablette Magic Pencil 2 desteği de bulunuyor. Kutudan çıktığında MagicUI 5.0 destekli Android 11 ile çalışacak olan tabletin başlangıç fiyatı ise 309 dolar olarak belirlenmiş.

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