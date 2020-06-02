Honor Play 4 ailesi için renk seçenekleri belli oldu

Sadece telefonun 3 Haziran 2020’de tanıtılacağını biliyoruz. Ancak sızdırılan bir çok teknik detay mevcut.

İŞTE HONOR PLAY 4 SERİSİNİN RENKLERİ

Honor’da çalışan bir yönetici Honor Play 4 ve Play 4 Pro için renk seçeneklerini sergilemek adına Weibo’yu seçti. Aşağıda da görebileceğiniz gibi telefon siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri ile gelecek. Telefon TENAA’da karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız.

HONOR PLAY 4 SERİSİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Play 4 ve Pro modellerinde 6.81 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 Full HD+ çözünürlüğünde LCD ekran bulunacak. Play 4 gücünü MediaTek Dimensity 800 yonga setinden alırken Play 4 Pro gücünü Kirin 820 yonga setinden alacak. Her iki telefonda da 4 GB RAM, 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları bulunacak. Depolama kısmında ise 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri de bulunacak.

Honor Play 4 ve Play 4 Pro’nun arka bölümünde tam dört adet kamera yer alacak. 64 Megapiksel ana kameraya ek olarak, 8 Megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı bir kamera, 2 Megapiksel çözünürlüğünde makro lens ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü. Ön kısımda ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunacak. Tüm bu kamera kurulumu 170 x 78,5 x 8,9 mm boyutlarında ve 213 gram ağırlığındaki gövdede olacak. İki telefonun kamera özellikleri arasındaki tek fark Pro modelde kullanılan ana kamerada Sony IMX600y sensörü olacak olması.