Honor Play 4 ailesi için renk seçenekleri belli oldu

Sadece telefonun 3 Haziran 2020’de tanıtılacağını biliyoruz. Ancak sızdırılan bir çok teknik detay mevcut.
Honor’da çalışan bir yönetici Honor Play 4 ve Play 4 Pro için renk seçeneklerini sergilemek adına Weibo’yu seçti. Aşağıda da görebileceğiniz gibi telefon siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri ile gelecek. Telefon TENAA’da karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız.
Play 4 ve Pro modellerinde 6.81 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 Full HD+ çözünürlüğünde LCD ekran bulunacak. Play 4 gücünü MediaTek Dimensity 800 yonga setinden alırken Play 4 Pro gücünü Kirin 820 yonga setinden alacak. Her iki telefonda da 4 GB RAM, 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları bulunacak. Depolama kısmında ise 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri de bulunacak.
Honor Play 4 ve Play 4 Pro’nun arka bölümünde tam dört adet kamera yer alacak. 64 Megapiksel ana kameraya ek olarak, 8 Megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı bir kamera, 2 Megapiksel çözünürlüğünde makro lens ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü. Ön kısımda ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerası bulunacak. Tüm bu kamera kurulumu 170 x 78,5 x 8,9 mm boyutlarında ve 213 gram ağırlığındaki gövdede olacak. İki telefonun kamera özellikleri arasındaki tek fark Pro modelde kullanılan ana kamerada Sony IMX600y sensörü olacak olması.
Telefonların sahip olduğu 4.200 mAh kapasiteli batarya 40W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca Pro modelde ses için bir jak girişi olduğunu söyleyelim. Telefonun Android 10 işletim sistemi üzerine kurulan EMUI 10.1 arayüzü yüklü olarak geleceğini söyleyelim.
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