Honor Play 5 dörtlü kamera ile geliyor

En son teaser’da şirket, akıllı telefonun 64 megapiksel birincil sensöre sahip dörtlü kamera kurulumuyla geleceğini doğruladı. Ancak şirket şu anda kamera yapılandırması hakkında daha fazla ayrıntı açıklamadı.

HONOR PLAY 5 İÇİN GELEN BAŞKA BİLGİLER DE VAR

Bugün cihazın kamera bilgileri ortaya çıktı. Ayrıca bugün ayrı bir gönderi ise Play 5’in yalnızca 7,46 mm kalınlığında olacağını ortaya koydu. Daha önce, Honor Play 5 cihazının 66W şarjı destekleyeceği ortaya çıkmıştı.

Akıllı telefonun tasarımı da gösterilenden farklı çıktı. Bu durum aslında iki farklı akıllı telefona baktığımızı düşündürdü. Honor henüz Play 5’in teknik özelliklerini detaylandırmadı. Ancak söylentiler doğruysa akıllı telefon bir Dimensity 800U yonga seti, 6,53 inç FullHD + OLED ekrana sahip olacak.

Batarya tarafında ise cihaz 3,800 mAh pil ile gelecek. USB-C bağlantı noktası da olacak. Honor Play 5, 179 gram ağırlığında olacak ve arkadaki 64MP birincil kamera, bir 8MP (muhtemelen ultra geniş) ve iki 2MP (muhtemelen derinlik ve makro) birimle birleştirilecek.

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