HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Honor Play 5 dörtlü kamera ile geliyor

Honor Play 5 dörtlü kamera ile geliyor

18.05.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor, şirketin 18 Mayıs’ta Çin’de Honor Play 5 adlı yeni akıllı telefonunu piyasaya süreceğini onayladı. Resmi lansman öncesinde şirket, telefonun özellikleri hakkında bilgi vermeye başladı.

Honor Play 5 dörtlü kamera ile geliyor

En son teaser’da şirket, akıllı telefonun 64 megapiksel birincil sensöre sahip dörtlü kamera kurulumuyla geleceğini doğruladı. Ancak şirket şu anda kamera yapılandırması hakkında daha fazla ayrıntı açıklamadı.

HONOR PLAY 5 İÇİN GELEN BAŞKA BİLGİLER DE VAR

Bugün cihazın kamera bilgileri ortaya çıktı. Ayrıca bugün ayrı bir gönderi ise Play 5’in yalnızca 7,46 mm kalınlığında olacağını ortaya koydu. Daha önce, Honor Play 5 cihazının 66W şarjı destekleyeceği ortaya çıkmıştı.

1-42-1-600x511

Honor Play 5’in tasarımı sızdıHonor Play 5’in tasarımı sızdı

Akıllı telefonun tasarımı da gösterilenden farklı çıktı. Bu durum aslında iki farklı akıllı telefona baktığımızı düşündürdü. Honor henüz Play 5’in teknik özelliklerini detaylandırmadı. Ancak söylentiler doğruysa akıllı telefon bir Dimensity 800U yonga seti, 6,53 inç FullHD + OLED ekrana sahip olacak.

Batarya tarafında ise cihaz 3,800 mAh pil ile gelecek. USB-C bağlantı noktası da olacak. Honor Play 5, 179 gram ağırlığında olacak ve arkadaki 64MP birincil kamera, bir 8MP (muhtemelen ultra geniş) ve iki 2MP (muhtemelen derinlik ve makro) birimle birleştirilecek.

Akıllı telefon fiyatlarına zam kapıda

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
iPhone'ların yeni sürümünde göründü! Apple üzerinde çalışıyoriPhone'ların yeni sürümünde göründü! Apple üzerinde çalışıyor
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

Galatasaray'a tazminat darbesi!

Galatasaray'a tazminat darbesi!

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes mesajı

Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes mesajı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.