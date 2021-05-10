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Honor Play 5'in tanıtım tarihi belli oldu

10.05.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor Play 5 için sonunda resmi tarih verildi. Huawei'ye yollarını ayıran Honor'un yeni akıllı telefonu Honor Play 5, görünüşe bakılırsa bizi fazla bekletmeyecek.

Honor Play 5'in tanıtım tarihi belli oldu

Honor, Huawei ile yollarını yakın bir zamanda ayırmış ve artık bağımsız bir marka olarak yola devam etme kararı almıştı. Huawei sonrası çalışmalarını hızlandıran şirket için Honor Play 5 adı gündeme gelmişti. Bir süredir sızıntılarda da adı geçen telefon için artık tanıtım tarihi açıklandı.

İŞTE HONOR PLAY 5'İN TANITIM TARİHİ

Honor, Weibo'da paylaştığı bir poster ile hem Honor Play 5'in tanıtım tarihini paylaştı hem de Honor Play 5'in resmi görüntüsünü yayınladı. Buna göre Honor Play 5, 18 Mayıs tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Posterde ise bizleri damla çentiğe sahip, ince çerçeveli ve arka tarafında dört kameranın yer aldığı iki farklı telefon karşılıyor. Bu telefonlardan biri Honor Play 5, diğeri ise Honor Play 5 Pro olabilir.

Honor Play 5 poster

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Honor Play 5 serisinde iddialara göre iki farklı telefon olacak. Söylentiler arasında her iki telefonun 64MP ana kameraya sahip olduğu bilgisi de var. Tüm detayları ise 18 Mayıs'taki tanıtım etkinliğinde öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Sina Weibo
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