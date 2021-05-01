HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Honor Play 5’in tasarımı sızdı

Honor Play 5’in tasarımı sızdı

01.05.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor, geçen hafta Çin’de Honor Play 5T Life (diğer adıyla Play 5T Youth) akıllı telefonunu duyurdu. GSMArena tarafından paylaşılan yeni bilgiler, şirketin yakında Honor Play 5 adında yeni bir telefon piyasaya süreceğini ortaya çıkardı.

Honor Play 5’in tasarımı sızdı

Görüntü, Honor Play 5’in ön tarafında bir gözyaşı damlası çentiğine sahip olduğunu gösteriyor. Telefonun kenarları yuvarlatılmış köşelere sahip düzdür. Kare kamera modülünde dört kamera ve bir LED flaş bulunur. 64 megapiksel birincil kamera içerir.

Play 5’in üst kenarında bir mikrofon ve sol kenarında bir SIM tepsisi bulunur. Yayın ayrıca, cihazın 66W hızlı şarj için destek taşıyacağını ortaya koydu. Cihazın diğer özellikleri hakkında bilgi yok. Ancak, kullanıcılara Play 5T Youth’tan daha iyi özellikler sunması bekleniyor.

555t-600x288

Honur Play 5T Youth üst kısmındaki çentik ile 6.6-inç IPS LCD HD + ekrana sahiptir. Ön kamerası 8 megapiksel ve arka kamera kurulumu 13 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip.

Play 5T Youth, Helio P35 yonga setinde 6 GB RAM’e sahip. 128 GB dahili depolama ve ek depolama için bir microSD kart yuvası ile birlikte gelir. Cihaz, 22,5 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile desteklenmektedir. Yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ile donatılmış durumda.. 1.299 Yuan (~ 200 $) fiyat etiketine sahip cihazın satışına da başlandı.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite TENAA sertifikasını aldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
AB'den Apple'a ihlal suçlamasıAB'den Apple'a ihlal suçlaması
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki Bakanlığa kritik atama

İki Bakanlığa kritik atama

Sokak ortasında 2 kişiyi vuran saldırganın ateş etme anı ortaya çıktı

Sokak ortasında 2 kişiyi vuran saldırganın ateş etme anı ortaya çıktı

Hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti

Hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Tam açılma olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Tam açılma olacak mı? Bakan Koca açıkladı

'Sabri Abi' baskını! Yakalandılar

'Sabri Abi' baskını! Yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tam kapanma öncesi kaos!

Tam kapanma öncesi kaos!

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.