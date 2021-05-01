Honor Play 5’in tasarımı sızdı

Görüntü, Honor Play 5’in ön tarafında bir gözyaşı damlası çentiğine sahip olduğunu gösteriyor. Telefonun kenarları yuvarlatılmış köşelere sahip düzdür. Kare kamera modülünde dört kamera ve bir LED flaş bulunur. 64 megapiksel birincil kamera içerir.

Play 5’in üst kenarında bir mikrofon ve sol kenarında bir SIM tepsisi bulunur. Yayın ayrıca, cihazın 66W hızlı şarj için destek taşıyacağını ortaya koydu. Cihazın diğer özellikleri hakkında bilgi yok. Ancak, kullanıcılara Play 5T Youth’tan daha iyi özellikler sunması bekleniyor.

Honur Play 5T Youth üst kısmındaki çentik ile 6.6-inç IPS LCD HD + ekrana sahiptir. Ön kamerası 8 megapiksel ve arka kamera kurulumu 13 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip.

Play 5T Youth, Helio P35 yonga setinde 6 GB RAM’e sahip. 128 GB dahili depolama ve ek depolama için bir microSD kart yuvası ile birlikte gelir. Cihaz, 22,5 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile desteklenmektedir. Yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ile donatılmış durumda.. 1.299 Yuan (~ 200 $) fiyat etiketine sahip cihazın satışına da başlandı.

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