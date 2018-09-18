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Honor Play’in kutusunu sizlerle birlikte açıyoruz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2018 09:00 | Son Güncelleme

Honor, yeni akıllı telefonu modeli Honor Play’i bir süre önce ilk kez görücüye çıkarmış ve özellikle oyun severlerin ilgisini çekmişti. Zira telefonda oyun severleri hedefleyen bir ürün.

Honor Play’in kutusunu sizlerle birlikte açıyoruz

6.3 inch değerde ekrana ve GPU Turbo teknolojisiyle güçlendirilmiş bir sisteme sahip olan telefon, Google Play Store’da yer alan tüm oyunları rahatlıkla oynayabilmenize imkan sunuyor.
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Yapay zeka teknolojisi ile güçlendirilmiş Kirin 970 işlemcisine sahip olan HonorPlay, Android 8.1 işletim sistemine ve özelleştirilmiş bir arayüze sahip. Dikkat çekici bir diğer özelliği ise, oyunlara ve oyun deneyimlerine özel olarak geliştirilen ve 4D olarak adlandırılan titreşim teknolojisi. Bu sayede daha heyecanlı oyun deneyimlerinin sunulması hedefleniyor.

Tabii ki bir akıllı telefonda kamera teknolojileri ve pil performansı da önemlidir. Honor Play’in arka tarafında 16+2MP’den oluşan dual kamera sistemi yer alıyor. Ön tarafta da selfie’leriniz için 8MP değerde bir kamera var.

Telefon, 3750mAh pile sahip ve bu pilin özellikle uzun süreli oyun deneyimlerinde dahi iyi bir performans sunması bekleniyor. Cihaz hakkında daha fazla detayı, yakında hazırlayacağımız inceleme videosunda sizlerle paylaşacağız.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
Honor honor play

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