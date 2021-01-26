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Honor prangalarından kurtuluyor mu?

26.01.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Honor prangalarından kurtuluyor mu?

Huawei’nin bir süre önce elden çıkardığı Honor sonunda yaptırımlardan kurtuluyor olabilir. İşte konu ile ilgili detaylar.

Huawei için 2020 kabus gibi bir yıl oldu. Aslında her şey 2019 yılında Çinli telefon üreticisinin kara listeye alınmasıyla başladı. İlk başlarda telaş yapılacak bir durum yok gibi görünüyordu. Çünkü ABD hükümetinin Çinli şirketleri kara listeye alması ilk defa karşılaşılan bir durum da değildi. Zira çok değil aynı yılın başlarında ZTE de kara listeye alınmış, sonrasında belli bir para cezasına çarptırılmıştı.

Genel kanı Huawei için de benzer bir tarifenin uygulanacağı yönündeydi. Fakat ABD hükümeti Huawei için çok daha ağır bir fatura çıkardı. Öyle ki bu faturada Huawei Google servisleri desteğini kaybetti.

Aslında 2019’da da bazı modellerde Google desteği yer almıyordu. Fakat 2019 yılında Huawei tarafından çıkartılmış modellerin büyük bir çoğunluğunda Google Play ve diğer Google servisleri bulunuyordu.

Honor yeni işbirliklerini duyurduHonor yeni işbirliklerini duyurdu

2020’de ise hiçbir Huawei modelinde Google servisleri yer almadı. Dahası Huawei’nin yan kuruluşu Honor’ın ürettiği modeller de ambargo kapsamına dahil edildi. Böylece Honor’un ürettiği telefonlarda da Google servisleri yer almamaya başladı.

HONOR GOOGLE SERVİSLERİNİ KULLANABİLİR

Huawei için bu zor günler devam ediyor olsa da Honor’un umutları iyiden iyiye yeşermiş durumda. Huawei’den ayrıldıktan sonra pek çok ABD merkezli şirket ile yeniden sözleşme ve protokol imzalayan Honor’ın önümüzdeki süreçte yeni çıkan modelleri için de Google servislerini kullanacağı iddia ediliyor.

Elbette bu serbestliğin eski Honor modellerini kapsayıp kapsamayacağı şimdilik belirsiz.

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