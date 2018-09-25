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Honor Türkiye’den hızlı tamir garantisi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2018 19:14 | Son Güncelleme

Honor, Türkiye pazarına sunduğu ürünleri için 2 yıl garanti dahilinde verdiği satış sonrası servis hizmetinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Honor Türkiye’den hızlı tamir garantisi!

Akıllı telefon dünyasının yükselen yıldızlarından biri olan Honor, satış sonrası destek hizmetinde oldukça iddialı sözlerle geliyor.

Türkiye’de satılan Honor marka telefonlar için 444 9688 nolu servis hattı üzerinden açtırılacak kayıt sonrasında telefonunu kendisi getirenlere 1 saat, kargo ile ulaştıranlara ise, kargo süresi hariç 24 saat içinde tamir hizmeti veriliyor. Honor telefonların servis hizmeti Huawei Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından verilecek.

Honor, Türkiye pazarına sunduğu ürünleri için 2 yıl garanti dahilinde verdiği satış sonrası servis hizmetinin kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda 1 saatte hızlı tamir, ücretsiz teslimat gibi hizmet sunan Honor Türkiye, müşterilerinin telefonlarıyla yaşadıkları sorunları hızlı bir şekilde çözmeyi hedefliyor. Honor Türkiye satış sonrası servis hizmetlerine bir telefonla ulaşılabilir kılacak.
Honor Türkiye’den hızlı tamir garantisi!

Honor Türkiye, ürünleri için 2 yıllık garanti süresi sunarak, servis kalitesini devamlı olarak yükseltmeyi öngörüyor. Sadece Honor 10 markalı ürüne özel olarak verilen kapıdan kapıya hizmet dahilinde, ücretsiz kargo ile teslim alınan ürün 1 saat içinde tamir edilerek müşteriye geri teslim edilecek.

Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, konu hakkında; “Bugün, satış sonrası servis hizmeti müşteri deneyimi için global temelli bir mükemmeliyet aracı haline geldi. Satış sonrası servis ise markamızı diğerlerinden önemli hale getiren bir etken. Türkiye için hedefimiz en iyi ürün ve hizmeti sunmaktır. Sektör memnuniyet düzeyini yükseltmek ve müşterilerimizi desteklemek de ana hedefimizdir.” açıklamasında bulundu.

Şimdilik teknik destek merkezleri iki il içerisinde mevcut olacak. Bunlar; İstanbul ve Ankara. İleride bu destek alanı genişletilecek mi bilmiyoruz ancak mutlaka bu konuda da bazı geliştirmeler yapılacaktır.

Kaynak: Teknolojioku

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Honor honor türkiye

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