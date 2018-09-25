Honor Türkiye, ürünleri için 2 yıllık garanti süresi sunarak, servis kalitesini devamlı olarak yükseltmeyi öngörüyor. Sadece Honor 10 markalı ürüne özel olarak verilen kapıdan kapıya hizmet dahilinde, ücretsiz kargo ile teslim alınan ürün 1 saat içinde tamir edilerek müşteriye geri teslim edilecek.

Honor, Türkiye pazarına sunduğu ürünleri için 2 yıl garanti dahilinde verdiği satış sonrası servis hizmetinin kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda 1 saatte hızlı tamir, ücretsiz teslimat gibi hizmet sunan Honor Türkiye, müşterilerinin telefonlarıyla yaşadıkları sorunları hızlı bir şekilde çözmeyi hedefliyor. Honor Türkiye satış sonrası servis hizmetlerine bir telefonla ulaşılabilir kılacak. Honor Türkiye’den hızlı tamir garantisi!

Türkiye’de satılan Honor marka telefonlar için 444 9688 nolu servis hattı üzerinden açtırılacak kayıt sonrasında telefonunu kendisi getirenlere 1 saat, kargo ile ulaştıranlara ise, kargo süresi hariç 24 saat içinde tamir hizmeti veriliyor. Honor telefonların servis hizmeti Huawei Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından verilecek.

Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, konu hakkında; “Bugün, satış sonrası servis hizmeti müşteri deneyimi için global temelli bir mükemmeliyet aracı haline geldi. Satış sonrası servis ise markamızı diğerlerinden önemli hale getiren bir etken. Türkiye için hedefimiz en iyi ürün ve hizmeti sunmaktır. Sektör memnuniyet düzeyini yükseltmek ve müşterilerimizi desteklemek de ana hedefimizdir.” açıklamasında bulundu.

Şimdilik teknik destek merkezleri iki il içerisinde mevcut olacak. Bunlar; İstanbul ve Ankara. İleride bu destek alanı genişletilecek mi bilmiyoruz ancak mutlaka bu konuda da bazı geliştirmeler yapılacaktır.

Kaynak: Teknolojioku

