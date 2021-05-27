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Honor'un odağı akıllı telefonlar

27.05.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor CEO’su Zhao Ming, mezun olduğu Shanghai Jiaotong Üniversitesi’nde açılış konuşması yaptı. Üst düzey yetkili konuşmasında, markanın son dönemlerde otomobillerde çalışma trendine katılmak yerine akıllı telefon alanına odaklanacağını belirtti.

Honor'un odağı akıllı telefonlar

Çıkan bir haberegöre, Çinli teknoloji devi Honor yöneticisi, Çin’de ve tüm dünyada bir numaralı akıllı telefon markası olmayı hedefliyor. Ayrıca Zhao Ming, şirketin çeşitli Çinli markaların dahil olduğu otomobil yapım trendine katılmayacağını da sözlerine ekledi. Şirket, 2020 yılında eski ana şirketi Huawei’den bağımsız hale gelerek kendi yolunda ilerlemeye başlamıştı.

GENÇLER 6 SAAT KULLANIYOR

O zamandan beri Zhao Ming, Honor’un gelecekte piyasaya sürülecek akıllı ürünleri için “1 + 8 + N” stratejisine bağlı kaldığını söyledi. Bu, temelde akıllı telefonları içerirken, marka ayrıca dizüstü bilgisayarlar, akıllı ekranlar, tabletler, giyilebilir cihazlar, kulaklıklar ve diğer elektronik ürünler aracılığıyla entegre deneyimler oluşturacak. Yetkili ayrıca, gençlerin akıllı telefonlarını günde 6 saatten fazla kullandıklarını da sözlerine ekledi, bu da akıllı telefonların marka için hala ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi.

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EN İYİ ÇÖZÜM AKILLI TELEFONLAR

Zhao Ming, arabaların, artırılmış gerçeklik teknolojisinin ve daha fazlasının yakında gelecekte daha popüler hale geleceğine inanıyor, ancak akıllı telefonlar hala yeri doldurulamaz ve şu anda hala en iyi çözüm de akıllı telefonlar. Ming, şirketin hala tüketici odaklı olduğunu ve sektörde yeniliklere devam edeceğini, aynı zamanda üniversiteler ve araştırma enstitüleriyle ilişkilerini sürdüreceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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