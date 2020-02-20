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Honor’un yeni orta segment telefonu: Honor 9X Lite

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.02.2020 09:25 | Son Güncelleme

Ülkemizde faaliyetlerine devam eden Honor, 2020’de tanıtacağı ilk telefonu olan 9X Lite’ın tüm özellikleri ile karşımıza çıktı.

Honor’un yeni orta segment telefonu: Honor 9X Lite

Honor 9X Lite, 6.5 inç büyüklüğünde FullView tasarımlı bir ekran yer alacak. Gücünü 2.2 GHz hızında çalışan Kirin 710 yonga setinden alacak olan telefon, 4 GB bellek ile donatılacak. 128 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan telefon 3.750 mAh
kapasiteli bataryadan beslenecek.

Telefonun arka bölümünde 48 MP ana + 2 MP çözünürlüğünde derinlik algılama sensoru bulunacak. Ön tarafta ise 16 MP selfie kamerasına yer veriliyor.

Mali-G51 MP4 GPU grafik birimi ile akıcı bir oyun deneyimi sunacak olan telefon maalesef ki kutusundan EMUI 9 tabanlı Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak. 2020’nin ilk yarısında Android 101 alacak olan bu telefon yaklaşık olarak 200 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Türkiye’de de 1.500 TL – 2.000 TL bandında satılacağını düşündüğümüz bu orta segment modelin henüz ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor. Bakalım ilk etapta Hindistan’da satışa sunulacak olan bu model beklenen satış rakamlarına ulaşabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Honor honor 9x lite

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