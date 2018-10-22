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Honor uygun fiyatlı akıllı saat tanıtacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.10.2018 10:02 | Son Güncelleme

Huawei’nin yan kuruluşlarından biri olan Honor, 31 Ekim’de düzenleyeceği özel etkinlikte Honor Watch ismini verdiği yeni akıllı saat modelini de tanıtacak. İşte detaylar.

Honor uygun fiyatlı akıllı saat tanıtacak

Hatırlanacağı üzere 16 Ekim’de Huawei özel bir etkinlik düzenlemişti. Düzenlenen bu etkinlikte Mate 20 modellerinin yanı sıra Huawei Watch GT isimli akıllı saat modeli de tanıtılmıştı. Huawei yeni akıllı saat modelinde Android Wear yerine, kendi geliştirdiği bir işletim sistemini kullanarak teknoloji severleri şaşırtmayı başarmıştı.

Henüz Huawei’nin akıllı saatler için hazırladığı işletim sisteminin ne kadar işlevsel olduğu bilinmiyor. Zira Çinli üretici de lansmanda Huawei Watch GT üzerinde öyle çok fazla durmamıştı.

Fakat Huawei’nin yan kuruluşlarından biri olan Honor, 31 Ekim’de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı Honor Watch için hayli hevesli görünüyor. Dilerseniz Honor Watch için paylaşılan davetiye görseline aşağıdan göz atabilirsiniz.

Afişteki saat figürü size oldukça tanıdık gelebilir. Keza bakıldığı zaman bu siluetin, Huawei Watch GT ile aynı olduğu görünüyor. Yan tarafta konumlandırılan tuşlardan tutun da kordon kısmına kadar pek çok detay birebir aynı.

Dolayısıyla HonorWatch’ın da tasarımsal anlamda Huawei Watch GT ile büyük benzerlikler içereceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Gelen bilgiler, Honor’un yeni akıllı saatinin de Huawei tarafından geliştirilen işletim sistemini kullanacağı yönünde. Üstelik 31 Ekim’deki etkinlikte bu işletim sistemi hakkında çok daha fazla detayın ortaya çıkacağını da belirtelim. En azından iddialar bu yönde.

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Anahtar Kelimeler:
Honor Huawei Honor Watch

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