Honor V20 özellikleri ile neler sunuyor?

Huawei’nin alt markası olan Honor’un telefon pazarını sallayacak olan 48 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan telefonu Honor V20 tanıtıldı. Özelliklerinin yanında farklı tasarımı ile dikkat çeken V20, akıllı telefon pazarında rakiplerini kıskandıracak gibi görünüyor.

Telefonda 6.4 inç büyüklüğünde FHD+ ekran yer alıyor. Bu ekran çentiksiz olması ile dikkat çekiyor. Samsung’un Infinity-O tasarımından ilham alan Honor, ön kamerayı ekranın sol üst köşesine delik açarak yerleştirmiş.

Gücünü HiSilicon Kirin 980 yonga seti ve Mali-G76 MP10 grafik biriminden alan telefonun 6 GB ve 8 GB RAM‘li sürümleri bulunuyor. 128 GB ve 256 GB dahili depolama birimine sahip olan telefonda microSD kart desteği de yer alıyor.

Gelelim telefonun en çok merak edilen noktası olan kameraya. Telefonda 48 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve TOF 3D ikinci arka kamera yer alıyor. Telefonun ön bölümünde ise 25 Megapiksellik kamera bulunuyor.

Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkan telefonun fiyatı ise 435 dolardan başlıyor. Son olarak telefonun 3D tasarıma sahip olduğunu belirtelim. Bu tasarımın nasıl göründüğüne aşağıdaki GIF’ten göz atabilirsiniz.

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