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Honor V30 Pro, selfie konusunda sınıfta kaldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.05.2020 12:17 | Son Güncelleme

Honor, geçtiğimiz aylarda kamera konusunda oldukça iddialı Honor V30 Pro modeli ile çıkmıştı. Arka kamerası ile olduğu kadar çift ön kamerası ile de rakiplerine göz dağı veren telefon, bugün DxOMark ekibinin konuğu oldu.

Honor V30 Pro, selfie konusunda sınıfta kaldı

Arka kamera konusunda fazlasıyla tatmin edici bir deneyim sunan telefon, ön kamerası ile maalesef ki sınıfta kalıyor.

HONOR V30 PRO'NUN ÖN KAMERASI TESTİ GEÇEMEDİ

2018’de tanıtılan Google Pixel 3 modelinden bile oldukça düşük puan alan V30 Pro’nun ön kamerası 76 puan ile sınıfta kaldı. Fotoğraf tarafında 70 puan alan telefon video tarafında ise 85 puan almayı başarıyor. Peki, bu puanlar neden bu kadar düşük? DxOMark ekibi telefonun kamerasının neyini sevmemiş olabilir?

Telefonun ön tarafında 32 Megapiksel f/2.0 diyafram + 8 Megapiksel f/2.2 diyaframlı kamera yer alıyor. Çift kameraya yer veren Honor’un, detay konusunda inanılmaz kötü performans sergiledi söyleniyor.

Dış çekimlerde bile detaylarda bariz bir şekilde görünen bozulmalar yaşanıyor. Bu olay muhtemelen yazılım ile alakalı bir durum. V30 Pro’nun iPhone 6’nin ön kamerası gibi performans sergilemesi başka türlü açıklanamaz. Bakalım Honor bu konu hakkında nasıl bir hamle yapacak?

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